Чеснок внезапно стал хитом фермерских продаж

«Человек переводит деньги, а затем мы доставляем крендели и пирожные либо до дверей, либо в другое место на выбор», - ознакомил с системой, которая будет запущена сегодня, управляющий кафе Sulbi в Выруском уезде Индрек Ноорсалу, вместе с женой предлагающий также услуги катеринга и передвижного бара.

«Это был шок, холодный душ, - прокомментировал Ноорсалу последствия введения чрезвычайной ситуации. - Заказы за две недели аннулированы, последующие заказы тоже отменяются».

Кафе во всяком случае закрыто.

Интерес к органическим овощам на фермах Вырумаа резко возрос. «Магазины в Таллинне и Тарту заказали вдвое больше фермерской продукции. Картофеля хотели даже в три раза больше», - сказал Андрес Сотос, менеджер по продажам предприятия Lõuna-Eesti Toiduvõrgustik.

Очень востребованным товаром стал отпугивающий вирусы чеснок. "Заказы выросли скачкообразно. К счастью чеснока, у нас достаточно, больше тонны", - подтвердила Вайке Соосаар, глава OÜ Kõlleste Garlic, одного из крупнейших в Эстонии хозяйств по выращиванию чеснока.

Предприятие рассылает желающим чеснок с доставкой до посылочных автоматов.

Бесконтактная продажа овощей также организована на хуторе Илумяэ в селе Нави. «Мы находимся в километре от злосчастного места, но, к счастью, никто из семьи не ходил на вечеринку, и мы остаемся здоровыми», - сказала хозяйка хутора Яана Тролла.

У фермы есть собственный магазин в Выру, но после сумасшедших продаж выходных наступила тишина. «Люди хотят оставаться дома, мы введем возможность заказов через веб-сайт», - сказала Тролла.

Хутор Илумяэ также начнет по предоплате отправлять овощи и консервы в посылочные автоматы.