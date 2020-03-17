Горуправа не будет повышать зарплаты городского руководства

«Нынешняя ситуация затронет большинство предприятий и учреждений Эстонии, и мы должны в любом случае учитывать экономический спад, – сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт. – А поскольку индексация заработной платы рассчитывается на базе поступлений социального налога за прошлый год, мы не считает возможным повышать сейчас зарплаты городского руководства».

Зарплата руководителей Таллинна индексируется ежегодно 1 апреля, в соответствии с Законом о зарплатах высших государственных чиновников. Индекс зарплат высших государственных чиновников на 20% зависит от роста потребительского индекса за прошлый год и на 80% – от годового роста поступлений доли пенсионного страхования с социального налога.