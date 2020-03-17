Картина дня: компенсации оставшимся без работы, рост числа зараженных и закрытие границ

В Эстонии коронавирус диагностирован у 225 человек

К утру 17 марта в Эстонии коронавирус диагностирован у 225 человек. Начиная с 31 января в стране проведены 1625 тестов на COVID-19. Об этом сообщается Департамент здоровья. Читать далее...

Запрет на ночную продажу алкоголя расширен на заведения общепита и гостиницы

На экстренном заседании правительство утвердило вступающее в силу с завтрашнего дня ограничение ночной продажи алкоголя по всей Эстонии, распространив его с магазинов на все предприятия общественного питания. Читать далее...

Maxima сокращает время работы магазинов

Maxima сокращает время работы всех своих магазинов на два часа, чтобы поддерживать необходимый уровень обслуживания клиентов, доступность продуктов и их выкладку в торговых залах магазинов, сообщила пресс-служба торговой сети. Читать далее...

Прямая трансляция: премьер-министр и президент Банка Эстонии дали обзор ситуации в банковской сфере и финансах

На сегодняшней пресс-конференции премьер-министр Юри Ратас, министр финансов Мартин Хельме и президент Банка Эстонии Мадис Мюллер объяснили, что происходит в банковской и финансовой сферах страны. Читать далее...

Латвия остановила международное пассажирское сообщение

С 17 марта и до 14 апреля на время чрезвычайного положения Латвия приостанавливает все свои международные пассажирские перевозки воздушным, железнодорожным, морским и автобусным транспортом, а также закрывает свою внешнюю границу. Читать далее...

В первый же день больничный лист в интернете открыли тысячи жителей Эстонии

Возможностью самостоятельно открыть больничный лист через интернет в первый день запуска этой услуги воспользовались около 5000 человек. Читать далее...

Европа стала главным очагом коронавируса. Сценарии развития пандемии

Евросоюз готов закрыть границы для граждан третьих стран из-за пандемии коронавируса. Специалисты ожидают роста числа заболевших и не исключают второй волны. Первый пик может быть пройден в течение трех месяцев. Читать далее...

Эстонцы пытаются выбраться из зарубежной ловушки

Лучшая в Эстонии марафонка-любитель Кая Лепик, пишет Postimees, сидела вчера в полдень в одноразовых перчатках в аэропорту Лиссабона, ожидая перенесенного рейса во Франкфурт и признавалась: «Настолько беспомощной я себя еще не чувствовала». Читать далее...

Продавцы топлива не спешат снижать цены

Несмотря на то, что в последнюю неделю цены на нефть были рекордно низкими, эстонские продавцы топлива не стали снижать цены. Читать далее...

Жителю Эстонии с трудом удалось вырваться из хаоса на польской границе

Житель Эстонии Олег более суток стоял на границе между Германией и Польшей, не имея возможности ни проехать на своем автомобиле дальше, ни развернуться. К утру 17 марта он, наконец, добрался до границы с Литвой. Когда ему удастся вернуться домой - неизвестно. Читать далее...

Мартин Хельме пригрозил ввести предельную цену на топливо

Министр финансов Мартин Хельме вчера вечером оставил длинное сообщение в социальной сети, рассказав об имеющихся планах оживления экономики. В числе прочего, он указал возможность введения предельных цен на топливо. Читать далее...

Юрист: работники не обязаны соглашаться с отпуском без содержания

Коронавирус поставил в тяжелое положение как работодателей, так и работников, многие учреждения закрыты, а работодатели ищут как можно более выгодные соглашения с работниками – при этом, многие хотят отправить своих сотрудников в отпуск без содержания. Читать далее...

Оставшимся без работы людям государство компенсирует большую часть их зарплат

Министр социальных дел Танель Кийк на пресс-конференции пообещал, что Касса по безработице компенсирует людям, оставшимся без работы, не менее 70 процентов от зарплаты. Читать далее...

Кайтселийт поможет полиции и пограничникам охранять границу Эстонии

Правительство на сегодняшнем внеочередном заседании дало Министерству внутренних дел разрешение привлечь Кайтселийт для охраны границы Эстонии в период действия чрезвычайного положения. Свое согласие помимо Кайтселийта дали также Министерство обороны и президент. В течение 30 дней для этого будет задействовано до 150 членов Кайтселийта в сутки. Читать далее...

Осторожно: киберпреступники и мошенники пытаются нажиться на панике вокруг коронавируса