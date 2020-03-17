Корона дня: жители Эстонии пытаются вернуться домой, число зараженных растет, правительство ищет выход из кризиса

В Эстонии коронавирус диагностирован у 225 человек

К утру 17 марта в Эстонии коронавирус диагностирован у 225 человек. Начиная с 31 января в стране проведены 1625 тестов на COVID-19. Посмотрите еще раз объяснения врача, чего ждать в случае заражения коронавирусом.

Пограничный контроль восстановлен

Решением правительства в полночь 17 марта для предотвращения распространения коронавируса был временно восстановлен пограничный контроль на всей наземной границе, а также в портах и аэропортах.

Таллинн борется с пандемией

Власти Таллинна пока не дезинфицируют все городское пространство, но Департамент коммунального хозяйства взвешивает возможность дезинфекции игровых площадок. В нынешнем режиме чрезвычайного положения было принято решение о том, что мэр столицы будет отчитываться перед горожанами о предпринимаемых властями Таллинна антикризисных мерах ежедневно, в 9:00, в программе «Доброе утро, Таллинн!». В Таллинне услуги детских садов остаются доступными и в режиме чрезвычайного положения. В связи с введением чрезвычайного положения все школы закрыты, поэтому дети не могут питаться в школе. Таллиннские школьники с завтрашнего дня, 18 марта, при необходимости могут получить горячее питание.

Запрет на ночную продажу алкоголя расширяется

На экстренном заседании правительство утвердило вступающее в силу с завтрашнего дня ограничение ночной продажи алкоголя по всей Эстонии, распространив его с магазинов на все предприятия общественного питания и гостиничных услуг.

Границы не справляются

Многие находящиеся за рубежом эстоноземельцы оказались в ловушке, из-за того, что страны по всему миру начали закрывать свои границы.

Польша ввела запрет на въезд иностранцев и транзит через страну был сильно осложнен. На польско-германской границе автовладельцы заблокировали въезд в Польшу, чтобы выразить протест против бездействия польским властей. Сегодня двум эстоноземельцам удалось доехать до Литвы и продолжить путь до Латвии.

На латвийско-эстонской границе в Икла очередь на прохождение пограничного контроля растянулась на 10 км. Кайтселийт поможет полиции и пограничникам охранять границу Эстонии.

Один читатель Rus.Postimees отправился на отдых в ОАЭ в тот момент, когда в Эстонии стало известно о первых зараженных коронавирусом, но тогда об объявлении чрезвычайного положения не было и речи. До Абу-Даби он добрался благополучно, но вот обратный путь стоил больших нервов и денег.

А в Таллиннском порту тем временем полиция и добровольные помощники из народного ополчения проверяют каждого прибывшего по морю пассажира.

Экономика в шоке

На сегодняшней пресс-конференции премьер-министр Юри Ратас, министр финансов Мартин Хельме и президент Банка Эстонии Мадис Мюллер объяснили, что происходит в банковской и финансовой сферах страны. Министры хотят избежать волны банкротств. Поддержкой государства может стать налоговый отпуск. Также нужно поддержать выдачу новых кредитов. Одно из важных предложений Налогово-таможенного департамента заключается в том, чтобы установить временное освобождения от уплаты процентов, возникающих в случае налоговой задолженности.

Коронавирус может снизить чувство уверенности на рынке недвижимости, считают в Swedbank.

Министр социальных дел Танель Кийк на пресс-конференции пообещал, что Касса по безработице компенсирует людям, оставшимся без работы, не менее 70 процентов от зарплаты.

Maxima и Rimi сокращают время работы всех своих магазинов.

В первый же день больничный лист в интернете открыли тысячи жителей Эстонии

Возможностью самостоятельно открыть больничный лист через интернет в первый день запуска этой услуги воспользовались около 5000 человек. Читать далее...

Европа стала главным очагом коронавируса. Сценарии развития пандемии

Евросоюз готов закрыть границы для граждан третьих стран из-за пандемии коронавируса. Специалисты ожидают роста числа заболевших и не исключают второй волны. Первый пик может быть пройден в течение трех месяцев. Читать далее...

Осторожно: киберпреступники и мошенники пытаются нажиться на панике вокруг коронавируса