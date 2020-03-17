Корона дня: жители Эстонии пытаются вернуться домой, число зараженных растет, правительство пытается найти выход из кризиса

В Эстонии коронавирус диагностирован у 225 человек

К утру 17 марта в Эстонии коронавирус диагностирован у 225 человек. Начиная с 31 января в стране проведены 1625 тестов на COVID-19. Посмотрите еще раз объяснения врача, чего ждать в случае заражения коронавирусом.

Пограничный контроль восстановлен

Решением правительства в полночь 17 марта для предотвращения распространения коронавируса был временно восстановлен пограничный контроль на всей наземной границе, а также в портах и аэропортах.

Запрет на ночную продажу алкоголя расширяется

На экстренном заседании правительство утвердило вступающее в силу с завтрашнего дня ограничение ночной продажи алкоголя по всей Эстонии, распространив его с магазинов на все предприятия общественного питания и гостиничных услуг.

Границы не справляются

Многие находящиеся за рубежом эстоноземельцы оказались в ловушке, из-за того, что страны по всему миру начали закрывать свои границы.

Польша ввела запрет на въезд иностранцев и транзит через страну был сильно осложнен. На польско-германской границе автовладельцы заблокировали въезд в Польшу, чтобы выразить протест против бездействия польским властей. Сегодня двум эстоноземельцам удалось доехать до Литвы и продолжить путь до Латвии.

На латвийско-эстонской границе в Икла очередь на прохождение пограничного контроля растянулась на 10 км. Кайтселийт поможет полиции и пограничникам охранять границу Эстонии.

Экономика в шоке

На сегодняшней пресс-конференции премьер-министр Юри Ратас, министр финансов Мартин Хельме и президент Банка Эстонии Мадис Мюллер объяснили, что происходит в банковской и финансовой сферах страны. Министры хотят избежать волны банкротств. Поддержкой государства может стать налоговый отпуск. Также нужно поддержать выдачу новых кредитов. Одно из важных предложений Налогово-таможенного департамента заключается в том, чтобы установить временное освобождения от уплаты процентов, возникающих в случае налоговой заложенности.

Коронавирус может снизить чувство уверенности на рынке недвижимости, считают в Swedbank.

Министр социальных дел Танель Кийк на пресс-конференции пообещал, что Касса по безработице компенсирует людям, оставшимся без работы, не менее 70 процентов от зарплаты.

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