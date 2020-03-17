Запрет на ночную продажу алкоголя расширен на заведения общепита и гостиницы

На экстренном заседании правительство утвердило вступающее в силу с завтрашнего дня ограничение ночной продажи алкоголя по всей Эстонии, распространив его с магазинов на все предприятия общественного питания, пишет Postimees.
С завтрашнего дня можно продавать алкоголь в ресторанах, тавернах, барах и других заведениях общественного питания и гостиничных услуг с 10 до 22 часов. Ночные продажи алкоголя - с 22 до 10 часов - запрещены до конца чрезвычайной ситуации.
Ограничение розничной продажи алкоголя необходимо для предотвращения случаев злоупотребления алкоголем, которые обременяют как медицинскую систему, так и полицию во время чрезвычайной ситуации.
Это ограничение не распространяется на международные перевозки пассажиров на борту воздушных судов или судов и на пункты продажи в зонах безопасности международных аэропортов или портов.