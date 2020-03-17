Добровольцы по всей Эстонии готовы оказывать помощь во время пандемии

Cосед, готовый помочь

Волонтер Ольга размещает на лестничной площадке многоэтажного дома в Пыхья-Таллинне объявление, в котором людей старше 65 лет или находящихся в группе риска просят заботиться о себе и оставаться дома во время коронавируса. Волонтеры готовы ходить для них в магазины за продуктами, товарами первой необходимости и лекарствами.

Для Ольги идея прийти на помощь людям была внутренним толчком. «Идея появилась из чего-то личного. Мои бабушка и дедушка из-за слабого здоровья находятся в Дании у мамы. Я не могу заботиться о них сейчас. В прошлом я приходила к ним делать уборку и ходила за них по магазинам. Иногда соседка тоже. Мне нужно помогать кому-то, а также я босюь, что сама могу когда-нибудь остаться запертой дома», - объясняет Ольга, которая изначально планировала помогать нуждающимся в одиночку, утром или вечером, в свободное от работы и ребенка время.

Но активность Ольги не осталась незамеченной. Это стало гражданской инициативой, к которой через социальные сети присоединились многие люди из разных районов Таллинна, готовые помочь своим согражданам.

"Я видела одну старушку, у которой есть родственники, но она все время вынуждена сама ходить в магазин. Почему она это делает? Родственники не понимают проблемы. В доме, где я живу, живут два старика. Я повесила объявление на лестничной клетке, где написала, что, идя в магазин, могла бы купить заодно что-то для них. Для меня это не проблема», - говорит женщина, которая надеется, что каждый вокруг начнет замечать своих соседей все больше и больше.

Ольга любезно предоставила номер телефона для связи с волонтерами в разных уголках Таллинна.

План таков: человек звонит и называет вещи, которые хочет в магазине. Волонтер идет в магазин и оставляет сумку за дверью звонившего. Как только покупатель получает продукт, он оплачивает его в соответствии с ранее достигнутым соглашением.

«Не следует сразу же вкладывать деньги в дверь, так увеличивается риск быьть обманутым», - подтверждает Ольга.

Колл-центр волонтеров

В приложении для управления волонтерами Zelos также создана возможность запрашивать и оказывать помощь по уездам. Идея родилась в пятницу во время хакатона Garage48 «Взломать кризис», к которому присоединились Йоханна-Май Рийсмаа и ее друг Виктор. Около 1000 добровольцев собрались в сети, чтобы предоставить технические решения, которые можно протестировать в течение 48 часов и которые помогут преодолеть кризис.

«Идея привлечения волонтеров очень активно высказалась в этой дискуссии, и мы поняли, что можем ее реализовать. К нам присоединились еще 10-15 человек, и за выходные мы выработали идею», - говорит Йоханна-Май Рийсмаа, соавтор приложения.