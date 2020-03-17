Добровольцы по всей Эстонии готовы оказывать помощь во время пандемии

Коронавирус поставил многих людей в положение, когда они не могут справиться без посторонней поддержки. В последние дни в социальных сетях идет обсуждение на тему того, как помочь тем, кто фактически заперт в домашнем карантине или кому не стоит покидать свое жилище, потому что они находятся в группе риска. Решение нашли волонтеры, пишет Postimees.
Cосед, готовый помочь
Волонтер Ольга размещает на лестничной площадке многоэтажного дома в Пыхья-Таллинне объявление, в котором людей старше 65 лет или находящихся в группе риска просят заботиться о себе и оставаться дома во время коронавируса. Волонтеры готовы ходить для них в магазины за продуктами, товарами первой необходимости и лекарствами.
Для Ольги идея прийти на помощь людям была внутренним толчком. «Идея появилась из чего-то личного. Мои бабушка и дедушка из-за слабого здоровья находятся в Дании у мамы. Я не могу заботиться о них сейчас. В прошлом я приходила к ним делать уборку и ходила за них по магазинам. Иногда соседка тоже. Мне нужно помогать кому-то, а также я босюь, что сама могу когда-нибудь остаться запертой дома», - объясняет Ольга, которая изначально планировала помогать нуждающимся в одиночку, утром или вечером, в свободное от работы и ребенка время.
Но активность Ольги не осталась незамеченной. Это стало гражданской инициативой, к которой через социальные сети присоединились многие люди из разных районов Таллинна, готовые помочь своим согражданам.
"Я видела одну старушку, у которой есть родственники, но она все время вынуждена сама ходить в магазин. Почему она это делает? Родственники не понимают проблемы. В доме, где я живу, живут два старика. Я повесила объявление на лестничной клетке, где написала, что, идя в магазин, могла бы купить заодно что-то для них. Для меня это не проблема», - говорит женщина, которая надеется, что каждый вокруг начнет замечать своих соседей все больше и больше.
Ольга любезно предоставила номер телефона для связи с волонтерами в разных уголках Таллинна.
План таков: человек звонит и называет вещи, которые хочет в магазине. Волонтер идет в магазин и оставляет сумку за дверью звонившего. Как только покупатель получает продукт, он оплачивает его в соответствии с ранее достигнутым соглашением.
«Не следует сразу же вкладывать деньги в дверь, так увеличивается риск быьть обманутым», - подтверждает Ольга.
Колл-центр волонтеров
В приложении для управления волонтерами Zelos также создана возможность запрашивать и оказывать помощь по уездам. Идея родилась в пятницу во время хакатона Garage48 «Взломать кризис», к которому присоединились Йоханна-Май Рийсмаа и ее друг Виктор. Около 1000 добровольцев собрались в сети, чтобы предоставить технические решения, которые можно протестировать в течение 48 часов и которые помогут преодолеть кризис.
«Идея привлечения волонтеров очень активно высказалась в этой дискуссии, и мы поняли, что можем ее реализовать. К нам присоединились еще 10-15 человек, и за выходные мы выработали идею», - говорит Йоханна-Май Рийсмаа, соавтор приложения.
К полудню воскресенья приложение Zelos COVID-help-Estonia было готово, и люди начали присоединяться. «Мы создаем контакты. Если у человека решаемая проблема, то у нас есть волонтер, готовый помочь. Это соглашение между людьми. Мы настаиваем на том, чтобы все добровольцы в первую очередь заботились о своей безопасности. У нас нет полномочий заставлять кого-либо подвергаться риску, помогая другим», - говорит Рийсмаа.
Как работает система?
Волонтеры работают в домашних офисах. Tele2 предоставил им бесплатную услугу колл-центра. «Вы можете позвонить нам. Мы выслушаем проблемы и разместим в приложении пожелания, по которым можно оказать реальную помощь. Вы сами не должны быть пользователем приложения», - говорит соавтор.
Первый день прошел вчера, и результаты тоже есть: большинство попросили сходить в магазин или аптеку.
О логистической поддержкепросили как пожилые, так и молодые люди, чьи близкие живут далеко. «Например, позвонил кто-то, чья-то мама или бабушка живет в Выруском уезде. Он не может сам пойти туда и просит, чтобы родственнику помогли», - рассказывает Рийсмаа.
Бывали случаи, что жители сельской местности просили кого-то позвонить им, поскольку они просто хотели поговорить. Таких помощников тоже удалось найти.
«Отзывы о первом дне - очень положительные. Люди рады, что есть помощники», - говорит соавтор приложения Zelos.
По соображениям безопасности к приложению не может присоединиться тот, кто не имеет учетной записи в Google или Facebook. «Нам нужна информация о том, что за люди приходят на помощь. Мы не будем показывать контактные данные нуждающегося в помощи никому, кроме лица, которое фактически придет ему или ей на помощь», - объясняет Рийсмаа.
Помощь предоставляется в каждом округе. К вечеру понедельника к программе присоединились около 600 добровольцев, на связь вышли сотни нуждающихся в помощи.
Если нужна помощь, то...
... звони:
По Эстонии: +372 7168 068 (9.00–21.00)
Инициатива таллиннских соседей (в том числе, на русском языке): 537 017 32, 569 629 79
... заполни форму: kogukondaitab.ee
Присоединиться к команде волонтеров COVID-help-ESTONIA через мобильное приложение:
- Скачай приложение Zelos Team Management
- Впиши себя в список добровольцев
- Присоединись к группе в своем регионе
- Выбери просьбы о помощи, которые ты готов выполнять