В Германии ожидают пандемию коронавируса сроком до двух лет

По словам Вилера, эксперты приняли решение повысить уровень угрозы заражения коронавирусом в ФРГ с умеренного до высокого. Глава RKI назвал адекватными ограничительные меры, введенные властями в Германии. Он также выразил мнение, что пандемия коронавируса может продлиться около двух лет. На вопрос о том, сохранятся ли действующие ограничения все это время, Вилер ответил, что в экстремальных случаях это возможно, текущую ситуацию нужно постоянно анализировать.

Глава RKI сообщил, что, по последним данным, число инфицированных SARS-CoV-2 в ФРГ достигает шести тысяч, 13 случаев заражения завершились летальным исходом. В то же время он признал, что реальное число инфицированных выше хотя бы из-за задержки с передачей данных. В настоящее время за пределами КНР, где началась пандемия, больше случаев заражения коронавирусом, чем в самом Китае (86 тысяч против 81 тысячи). "В настоящее время Европа находится в центре пандемии", - отметил Лотар Вилер.

Вилер призвал как можно скорее подготовить клиники ФРГ к приему все растущего числа больных. "Мы находимся в начале эпидемии и ожидаем от всех больниц, что они как минимум удвоят мощности своих отделений интенсивной терапии", - указал он, добавив, что это реализуемо и будет сделано.

По словам Лотара Вилера, каждый пятый случай заражения коронавирусом протекает в тяжелой форме. Он сказал, что пока невозможно спрогнозировать уровень смертности от SARS-CoV-2. Вилер также отметил, что пандемии распространяются волнами, но их скорость трудно предсказать.