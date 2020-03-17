Власти Таллинна подумывают о дезинфекции детских площадок

По словам вице-мэра столицы Айвара Рийсалу, сейчас все городское пространство, разумеется, не дезинфицируется, однако обработке уже регулярно подвергается общественный транспорт. Кроме того, поскольку во многих семьях рекомендованный карантин решили превратить в лишние каникулы, и дети по-прежнему играют и общаются на улице, игнорируя требование социальной изоляции, Департамент коммунального хозяйства взвешивает возможность дезинфекции игровых площадок.

На вопрос о том, какие средства планируется применить, если соответствующее решение будет принято, и в какую сумму это может обойтись, Рийсалу ответил неопределенно: «Определенные наименования средств назвать сложно. Классические - из тех, которые еще можно купить. О конкретной стоимости дезинфекции говорить пока рано, но в условиях кризиса безопасность всегда важнее, даже если это влечет за собой дополнительные расходы».