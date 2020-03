Что общего между хомяками и коронавирусом?

Немецкий язык, знаменитый своей точностью в назывании смыслов, для обозначения которых другим языкам требуется несколько предложений, использует слово "Hamsterkäufe" для описания иррационального поведения людей, в панике скупающих в магазинах предметы первой необходимости в огромных количествах и складирующих их дома на случай очередного апокалипсиса. А поскольку это и происходит в данный момент в связи с прогрессирующей пандемией коронавируса, то в Германии не проходит и дня без сообщения или публикации о "хомячьих закупках". Даже американский журнал New Yorker использует немецкое понятие Hamsterkäufe для ажиотажа в магазинах во времена коронавируса.

Не только немцы используют "хомячью" метафорику для обозначения закупок впрок. Шведы в таких случаях говорят "hamstra", тоже вспоминая про хомяков. В английском языке есть выражение "to squirrel something away" - запасы впрок собирает не хомяк, а белка. Но есть животные, которые могут "хомячить" в немецком значение этого слова даже лучше, чем хомяки. "Непревзойденными мастерами накапливания запасов являются азиатские и североамериканские пищухи", - говорит зоолог Ян Дечер (Jan Decher), сотрудник Зоологического исследовательского музея Александра Кёнига в Бонне. Эти зайцеобразные млекопитающие, хотя и легче обыкновенного хомяка, но "нахомячить" в свои кладовые могут пропитания на зиму весом до 28 килограммов.