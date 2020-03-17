Как распознать коронавирус?

Postimees собрал самые распространенные вопросы о коронавирусе. Люди беспокоятся как по вопросам распознания симптомов, распространения вируса, подозрения на наличие вируса и защиты себя, так и о том, кого оповещать в случае заболевания и как обращаться с внешним миром, а также как справиться со стрессом и подбодрить себя.
Симптомы схожи с симптомами гриппа: кашель, насморк, температура и трудности с дыханием. Тяжесть симптомов может быть разной: болезнь может протекать без симптомов или выразиться в виде тяжелого воспаления легких. В худшем случае болезнь может привести к смерти.
Чаще всего проявляющиеся симптомы:
- температура (89,9%)
- сухой кашель (67,7%)
- усталость (38,1%)
- мокрота (33,4%)
- затрудненное дыхание (18,6%)
- боль в горле (13,9%)
- головная боль (13,6%)
- боль в мышцах и суставах (14,8%)
- судороги (11,4%)
- тошнота и рвота (5%)
- заложенность носа (4,8%)
- понос (3,7%)
- кашель с кровью (0,9%)
- раздражение глаз (0,8%)
Особое внимание нужно обратить на симптомы, если в течение последних 14 дней вы путешествовали в регион распространения вируса или соприкасались с носителем вируса. Инкубационный период составляет 2-14 дней, в среднем – пять дней.
По имеющимся сейчас данным около 80 процентов случаев (в том числе случаев воспаления легких) были легкими или умеренными. 14 процентов случаев заболевания были тяжелыми и шесть процентов больных оказались в критическом состоянии.
Что делать, если подозреваете у себя коронавирус?
При проявлении симптомов нужно позвонить семейному врачу или на инфолинию семейных врачей 1220, где дадут инструкции, как себя вести. Для смягчения симптомов (температура, кашель, насморк) Департамент здоровья советует применять симптоматическое лечение из безрецептурной продажи. При сильных проблемах с дыханием или в случае нехватки воздуха звоните по номеру 112.
Ни в коем случае не нужно обращаться напрямую в отделение неотложной помощи или в больницу.
Учитывая растущее распространение вируса, Департамент здоровья не считает больше целесообразным брать анализы у людей с легкими симптомами, поэтому для сохранения медицинских ресурсов и оказания жизненно важных услуг больше сосредоточены на группах риска, медицинских работниках и других людях, оказывающих жизненно важные услуги.
Как вирус распространяется?
Вирус распространяется от человека к человеку воздушно-капельным путем, главным образом через близкий контакт с зараженным человеком, у которого имеются характерные инфекции симптомы, прежде всего, кашель.
Также распространение возможно при прямом контакте: дотрагиваясь до больного человека или поверхности. Например, если больной выкашливает вирус на поверхность, а здоровый собирает возбудитель болезни с поверхности или дверной ручки рукой и дотрагивается до своего лица.
На основании разных анализов доказано, что один человек может заразить 2-3,5 человека. Для сравнения: в случае гриппа эта цифра составляет около 1,3, а в случае кори – 12-18.
Как долго вирус сохраняется в окружающей среде?
Согласно исследованию, проведенному на прошлой неделе, вирус, который удалось вырастить, сохранялся в воздухе и на поверхностях 48-72 часа. Количество вирусов за это время все же значительно снизилось. Также стоит помнить, что распространителем вируса все же является человек, поскольку вирус может размножаться лишь при наличии клеток человека.
Заразен ли человек без признаков болезни?
Исследований по этому поводу мало, но их и сложно провести. И все же описано, что количество вирусов высокое уже за день до проявления симптомов болезни, и человек заражал другого человека еще до того, как у него самого проявилась болезнь. Но основными разносчиками вируса все же являются люди с выраженными симптомами болезни (даже, если они легкие).
Кому болезнь угрожает больше всего?
В группу риска входят пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями, у которых чаще всего возникают тяжелые формы болезни.
Самую большую опасность болезнь представляет для людей старше 60 лет. В этом возрасте есть люди, которые работают, поэтому им по возможности нужно перейти на удаленную работу. Всем, кто старше 60 лет, Департамент здоровья советует избегать мест большого скопления народа, по возможности оставаться дома и избегать соприкосновения с больными людьми. Кроме того, нужно снизить общение с детьми, поскольку при распространении вируса они опасны, прежде всего, для пожилых. Сами дети, чаще всего, переносят болезнь легко.
Есть ли лечение или вакцина?
Специфического противовирусного лечения нет, но клинические исследования идут. Зараженные вирусом должны получать симптоматическое лечение, а серьезно болеющие еще и поддерживающее лечение.
Вакцины нет, но есть информация о двух потенциальных кандидатах в вакцины. Вероятнее всего в апреле начнутся первые испытания на людях. В этом году навряд ли стоит ждать появления вакцины на рубке.
Как защитить себя от вируса?
Важно тщательно соблюдать правила гигиены:
- регулярно и тщательно мойте руки горячей водой и мылом. Это лучшая профилактика. Если возможности нет, поможет и дезинфицирующее средство;
- при использовании общественного транспорта кроме дезинфекции рук нужно чистить перчатки и ручки сумок;
- кашляйте и чихайте в рукав. От того, что вы закроете рот рукой никакого толку нет, поскольку попавший на ладонь вирус будет распространяться дальше;
- избегайте контакта с людьми (минимум один метр), у которых есть внешние признаки болезни, например, кашель или чихание. Если стоите слишком близко к такому человеку, в случае его чихания вы можете вдохнуть капли инфекции и заболеть сами;
- не прикасайтесь к лицу, глазам или рту немытыми руками. Так вы избежите попадания вируса через руки на слизистые.
Поскольку сейчас период распространения простудных заболеваний, то нежелательно обниматься.
Использованный платок – это серьезный рассадник заразы. Предпочитайте бумажные салфетки и сразу после использования выбрасывайте их в помойку.
Не употребляйте сырое или слабообжаренное мясо и термически не обработанное молоко. Также не употребляйте немытые фрукты и овощи.
Избегайте мест большого скопления народа, по возможности оставайтесь дома и избегайте соприкосновения с людьми, имеющими признаки заболевания.
Если чувствуете себя больным или уже заболели, оставайтесь дома. Распространение вируса на работе, в школе, в магазине, в автобусе или на массовых мероприятиях несет с собой следующие случаи заболевания.
Что делать, если заболели?
Если вы ждете результатов анализов, или результат анализа оказался положительным, соблюдайте безопасный домашний режим. Большая часть людей (в том числе и дети) переносят болезнь с легкими симптомами.
В случае возникновения проблем со здоровьем можно посоветоваться с семейным врачом, или позвонить на инфолинию семейных врачей 1220, из-за рубежа нужно звонить по номеру +372 634 6630.
Почему необходима домашняя изоляция?
Домашняя изоляция – это мера предосторожности, чтобы предотвратить распространение вирусного заболевания. Болезнь представляет опасность, прежде всего, пожилым людям и людям, имеющим серьезные сопутствующие болезни, у которых легкие признаки болезни могут перерасти в воспаление легких. Если вы не выходите из дома и не соприкасаетесь с другими людьми, вы снижаете вероятную угрозу для других.
Как можно вылечиться дома?
Лучшее лечение – это достаточный отдых. Кашель и температуру можно смягчить безрецептурными лекарствами. В случае если симптомы прошли, и вы чувствуете себя здоровым, семейный врач выдаст вам разрешение на закрытие больничного листа.
Что делать, если состояние ухудшилось?
Связаться по телефону с семейным врачом или позвонить на инфолинию по номеру 1220, объяснить ситуацию и следовать полученными инструкциям. Если состояние очень серьезное, вызывайте скорую помощь, которая доставит вас в больницу.
Вся семья должна оставаться дома?
Ваши члены семьи тоже считаются зараженными, и они могут открыть больничный лист. Особенно тщательно нужно следить за пожилыми (старше 60 лет) и серьезно больными родственниками, которые должны сообщить о своих контактах и состоянии своему семейному врачу. Они должны следить за своим здоровьем, и если состояние ухудшится, обязательно связаться с семейным врачом или позвонить по номеру 1220.
Нужно ли информировать школу или детский сад ребенка?
Конечно, нужно проинформировать школу или детский сад, что остаетесь дома. Школа поможет организовать удаленное обучение.
Нужно ли информировать о ситуации знакомых, с которыми в последние дни соприкасались?
Позвоните или напишите знакомым, коллегам, родственникам, с которыми соприкасались в последние дни. Нужно проинформировать свой близкий круг, поскольку и они считаются зараженными и должны оставаться дома. Также и они могут попросить у семейного врача открыть больничный лист. Так они могут учесть и следить за своим здоровьем, а также придерживаться правил гигиены.
Что можно сделать, чтобы не заражать других?
Оставайтесь дома до полного выздоровления. Избегайте выходов на улицу. Если вам обязательно нужно выйти, держите дистанцию от других людей. Следите за тем, чтобы чихая и кашляя закрывать рот и нос. По возможности используйте для этого платок или рукав. Регулярно очищайте дома поверхности, которых вы касаетесь. Было бы хорошо найти себе помощника, которым может быть каждый: родственник, друг или сосед. Важно, чтобы он защищал себя, придерживаясь жестких правил гигиены. За больным может ухаживать только один человек, который не входит в группу риска.
Как получить домой еду и другие необходимые средства?
Больной человек не должен ходить в магазин и в аптеку. Тут большую роль играют друзья, знакомые и соседи, поскольку можно попросить их принести еду и лекарства. Продукты питания и первой необходимости можно запросто заказать с доставкой домой. В этом случае можно заплатить банковским переводом, а курьера нужно попросить оставить пакет у дверей. Если другой возможности нет, придется обратиться в местное самоуправление, которое поможет с доставкой.
Что сказать работодателю?
К коронавирусу относятся точно также как к гриппу и другим болезням дыхательных путей. Это означает, что больничный лист выдает семейный врач, и он компенсируется в общем порядке.
Когда можно прекратить домашнюю изоляцию?
Решение о прекращении домашней изоляции принимает семейный врач. Для принятия решения он принимает во внимание исчезновение симптомов и самочувствие пациента, а также учитывает прохождение периода заразности заболевания.
Сейчас известно, что человек остается заразен 7-12 дней после возникновения симптомов и 14 дней в случае тяжелого течения болезни.
Где получить самую адекватную информацию о коронавирусе?
На сайте Департамента здоровья.
Как справиться со стрессом во время вспышки COVID-19?
Во время кризиса естественно, что вы опечалены, находитесь в смятении или злитесь. Помочь может разговор с людьми, которым вы доверяете. Свяжитесь с друзьями и родственниками.
Если вы должны оставаться дома, заботьтесь о своем здоровье: хорошо питайтесь, спите, будьте физически активны и общайтесь с членами семьи, а также с друзьями по интернету и телефону.
Не гасите свои ощущения при помощи табака, алкоголя или иных веселящих веществ.
Если чувствуете, что эмоционально перегружены, поговорите с медицинским работником или консультантом. Составьте план, как найти помощь в случае проблем с физическим или душевным здоровьем, если он нужен.
Добейтесь ясности. Соберите информацию, которая поможет вам правильно оценит риски, чтобы вы могли предпринять разумные меры. Найдите заслуживающий доверия источник, например, сайт Всемирной организации здоровья или государственного Департамента здоровья.
Чтобы сильно не огорчаться или не раздражаться, смотрите и слушайте поменьше трансляций, связанных с тем, что вызывает у вас огорчение.
Используйте знания, при помощи которых вы в прошлом справлялись с неприятными ситуациями, чтобы справиться со своими эмоциями в сложное время.
Источники: Департамент здоровья, профессор медицинской микробиологии Ирья Лутсар, семейный врач Пирет Ропсу.
Советы для людей, находящихся в домашней изоляции или на карантине
Майре Рийс, травматерапевт, кризисный консультант
Помните, что вы оказываете услугу обществу
Ваша семейная изоляция и нахождение в карантине помогает другим. Вы помогаете снизить возможность распространения вируса. Через свои действия вы демонстрируете коллективную социальную ответственность и вносите свой вклад в борьбу с распространением вируса. Думая таким образом, будет легче сохранять самоуважение. Когда изоляция и период карантина пройдет, это должны запомнить и другие люди, что они не бросили тех, кто выполнял такую обязанность.
Оставайтесь активными, придумайте себе повседневную рутину
Создайте себе повседневную рутину, чтобы знать, что вы будете делать сегодня. Так вы увеличите контроль над своей жизнью и уменьшите беспомощность, повысите стабильность и безопасность. Физическая нагрузка (найдите подходящие вам упражнения и выполняйте их), личная гигиена и регулярная деятельность (например, питание в конкретное время, общение с другими, учеба, прослушивание музыки, чтение книг, сортировка вещей) помогают создать упорядоченность, которая нужна в новых и непонятных условиях. Общайтесь с другими людьми. Социальные сети помогают вам в этом.
Общайтесь по телефону
Возьмите за привычку (если ее не было раньше) каждый день общаться с другими людьми. Общение в изоляции или карантине крайне важно. Сообщите своему кругу общения о своем желании. Разговаривая с другими людьми, следите, чтобы коронавирус НЕ был основной темой.
Грустные мысли нужно обуздать
Естественно, что вы обеспокоены возможностью заразиться. Если у вас слишком много грустных мыслей, которые не связаны с жалобами на здоровье, о которых нужно проконсультироваться с врачом, то эти мысли нужно взять под контроль. Мы можете остановить такие мысли (сказать себе «СТОП») и заменить их другими мыслями, например, «я сделаю, я смогу»; «я справлюсь» или сказать себе что-то, что вас раньше поддерживало.
Поможет, если направить мысли в другую сторону: смотреть фильмы или сериалы, играть в видеоигры (спокойные), решать кроссворды, судоку, собирать пазлы, читать книги, играть в настольные игры или заниматься другой приятной деятельностью. Вы можете переносить свои грустные мысли на потом или выделять для них конкретное время. Но не непосредственно перед сном. Например, 10-20 минут после обеда. Это – «мое время для грусти».
Если грустные мысли приходят в другое время и ничего, кроме как грустить, вы делать не можете, то отложите их на другое, разрешенное для грусти время. Спросите у себя, есть ли что-то, что вы можете сделать, учитывая ситуацию? Что-то, что изменит ваше самочувствие? И делайте это.
Достаточно, если вы будете в курсе новостей несколько раз в день
Если чувствуете, что постоянное отслеживание новостей делает вас беспокойным, то ограничьте это. Это поможет вам сохранять спокойствие. В течение дня новостей собирается много, и если вы постоянно находитесь в инфопотоке, и вы постоянно будете замечать, что это вас огорчаетесь. Найдите для себя заслуживающий доверия канал. Достаточно, если вы будете читать новости несколько раз в день.