Как распознать коронавирус?

Что сказать работодателю?

К коронавирусу относятся точно также как к гриппу и другим болезням дыхательных путей. Это означает, что больничный лист выдает семейный врач, и он компенсируется в общем порядке.

Когда можно прекратить домашнюю изоляцию?

Где получить самую адекватную информацию о коронавирусе?

Как справиться со стрессом во время вспышки COVID-19?

Во время кризиса естественно, что вы опечалены, находитесь в смятении или злитесь. Помочь может разговор с людьми, которым вы доверяете. Свяжитесь с друзьями и родственниками.

Если вы должны оставаться дома, заботьтесь о своем здоровье: хорошо питайтесь, спите, будьте физически активны и общайтесь с членами семьи, а также с друзьями по интернету и телефону.

Если чувствуете, что эмоционально перегружены, поговорите с медицинским работником или консультантом. Составьте план, как найти помощь в случае проблем с физическим или душевным здоровьем, если он нужен.

Чтобы сильно не огорчаться или не раздражаться, смотрите и слушайте поменьше трансляций, связанных с тем, что вызывает у вас огорчение.

Используйте знания, при помощи которых вы в прошлом справлялись с неприятными ситуациями, чтобы справиться со своими эмоциями в сложное время.

Источники: Департамент здоровья, профессор медицинской микробиологии Ирья Лутсар, семейный врач Пирет Ропсу.

Советы для людей, находящихся в домашней изоляции или на карантине

Майре Рийс, травматерапевт, кризисный консультант

Помните, что вы оказываете услугу обществу

Ваша семейная изоляция и нахождение в карантине помогает другим. Вы помогаете снизить возможность распространения вируса. Через свои действия вы демонстрируете коллективную социальную ответственность и вносите свой вклад в борьбу с распространением вируса. Думая таким образом, будет легче сохранять самоуважение. Когда изоляция и период карантина пройдет, это должны запомнить и другие люди, что они не бросили тех, кто выполнял такую обязанность.

Оставайтесь активными, придумайте себе повседневную рутину

Создайте себе повседневную рутину, чтобы знать, что вы будете делать сегодня. Так вы увеличите контроль над своей жизнью и уменьшите беспомощность, повысите стабильность и безопасность. Физическая нагрузка (найдите подходящие вам упражнения и выполняйте их), личная гигиена и регулярная деятельность (например, питание в конкретное время, общение с другими, учеба, прослушивание музыки, чтение книг, сортировка вещей) помогают создать упорядоченность, которая нужна в новых и непонятных условиях. Общайтесь с другими людьми. Социальные сети помогают вам в этом.

Общайтесь по телефону

Возьмите за привычку (если ее не было раньше) каждый день общаться с другими людьми. Общение в изоляции или карантине крайне важно. Сообщите своему кругу общения о своем желании. Разговаривая с другими людьми, следите, чтобы коронавирус НЕ был основной темой.

Грустные мысли нужно обуздать

Естественно, что вы обеспокоены возможностью заразиться. Если у вас слишком много грустных мыслей, которые не связаны с жалобами на здоровье, о которых нужно проконсультироваться с врачом, то эти мысли нужно взять под контроль. Мы можете остановить такие мысли (сказать себе «СТОП») и заменить их другими мыслями, например, «я сделаю, я смогу»; «я справлюсь» или сказать себе что-то, что вас раньше поддерживало.

Поможет, если направить мысли в другую сторону: смотреть фильмы или сериалы, играть в видеоигры (спокойные), решать кроссворды, судоку, собирать пазлы, читать книги, играть в настольные игры или заниматься другой приятной деятельностью. Вы можете переносить свои грустные мысли на потом или выделять для них конкретное время. Но не непосредственно перед сном. Например, 10-20 минут после обеда. Это – «мое время для грусти».

Если грустные мысли приходят в другое время и ничего, кроме как грустить, вы делать не можете, то отложите их на другое, разрешенное для грусти время. Спросите у себя, есть ли что-то, что вы можете сделать, учитывая ситуацию? Что-то, что изменит ваше самочувствие? И делайте это.

Достаточно, если вы будете в курсе новостей несколько раз в день

Если чувствуете, что постоянное отслеживание новостей делает вас беспокойным, то ограничьте это. Это поможет вам сохранять спокойствие. В течение дня новостей собирается много, и если вы постоянно находитесь в инфопотоке, и вы постоянно будете замечать, что это вас огорчаетесь. Найдите для себя заслуживающий доверия канал. Достаточно, если вы будете читать новости несколько раз в день.