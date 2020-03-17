Вт, 17.03.2020
У нас довольно много ручной работы, если людей не будет, мы не сможем выполнять заказы. Олле Хорм
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • Мэр Таллинна будет ежедневно информировать население о положении в столице

Мэр Таллинна будет ежедневно информировать население о положении в столице

Мэр Таллинна Михаил Кылварт.

ФОТО: Eero Vabamägi

В связи с быстрым распространением коронавируса и введением чрезвычайного положения в Эстонии, мэр Таллинна Михаил Кылварт будет ежеденевно информировать горожан о положении дел в столице в рамках программы «Доброе утро, Таллинн!», выходящей в эфире Первого Балтийского канала.

Одним из приоритетов города является информирование жителей, в том числе и русскоговорящих. Поэтому в нынешнем режиме чрезвычайного положения было принято решение о том, что мэр столицы будет отчитываться перед горожанами о предпринимаемых властями Таллинна антикризисных мерах ежедневно, в 9:00, в программе «Доброе утро, Таллинн!». В повторе интервью можно будет смотреть на портале городской газеты «Столица» - Stolitsa.ee.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ