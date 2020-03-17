Мэр Таллинна будет ежедневно информировать население о положении в столице

Одним из приоритетов города является информирование жителей, в том числе и русскоговорящих. Поэтому в нынешнем режиме чрезвычайного положения было принято решение о том, что мэр столицы будет отчитываться перед горожанами о предпринимаемых властями Таллинна антикризисных мерах ежедневно, в 9:00, в программе «Доброе утро, Таллинн!». В повторе интервью можно будет смотреть на портале городской газеты «Столица» - Stolitsa.ee.