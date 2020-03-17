Кийк: сдать тест на коронавирус смогут и пациенты со слабовыраженными симптомами

Как рассказал ERR министр социальных дел Танель Кийк, возможностей тестирования будет больше, но сдавать анализ на коронавирус можно будет лишь в случае медицинских показаний, например, на основании направления от семейного врача.

По словам министра, в Эстонии уже было сделано более 1600 тестов и их число растет каждый день. Сбор тестов требует ресурсов и использования средств личной защиты, и до этого предпочтение отдавалось пожилым и имеющим хронические заболевания людям, но теперь государство намерено изменить подход. "Мы упростим возможность тестирования людей со слабовыраженными симптомами, которые не входят в группу риска", – пообещал Кийк.