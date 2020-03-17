Таллиннские детские сады остаются открытыми

«Мы считаем важным, чтобы родители, работа которых имеет жизненно важное значение, были уверены, что об их детях позаботятся, при необходимости также в круглосуточном режиме, – сказал вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев. – Организация труда в детских садах может быть скорректирована, но на данный момент все готовы принимать детей. Мы также готовы отреагировать, если возникнет необходимость закрыть какую-либо группу или даже весь детский сад, но одновременного закрытия всех детских садов не будет».