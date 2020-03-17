Путин: у России есть все для разработки вакцины от COVID-19 в скором времени

"Что касается тест-систем для оперативной диагностики коронавируса, вакцины для его профилактики, то такая работа интенсивно проводится в наших ведущих лабораториях", - сказал Путин на совещании с членами правительства.

Он отметил, что предыдущий опыт работы российских специалистов подтверждает, что они способны решить задачу подобного масштаба.

Президент рассказал, что сейчас в России работают над наращиванием объемов выпуска тест-систем для выявления коронавируса.

"Этим уже занимаются коллеги в государственном научном центре "Вектор" и НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, а также специалисты учреждений Минздрава России и Федерального медико-биологического агентства" - сказал Путин.