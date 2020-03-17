Вт, 17.03.2020
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Путин: у России есть все для разработки вакцины от COVID-19 в скором времени

Владимир Путин.

ФОТО: Alexei Druzhinin/Alexei Druzhinin/TASS

Россия располагает всеми необходимыми инструментами и научной базой для разработки вакцины от коронавируса в ближайшее время, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Что касается тест-систем для оперативной диагностики коронавируса, вакцины для его профилактики, то такая работа интенсивно проводится в наших ведущих лабораториях", - сказал Путин на совещании с членами правительства.

Он отметил, что предыдущий опыт работы российских специалистов подтверждает, что они способны решить задачу подобного масштаба.

Президент рассказал, что сейчас в России работают над наращиванием объемов выпуска тест-систем для выявления коронавируса.

"Этим уже занимаются коллеги в государственном научном центре "Вектор" и НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, а также специалисты учреждений Минздрава России и Федерального медико-биологического агентства" - сказал Путин.

Ранее во вторник стало известно, что новосибирский научный центр "Вектор" разработал 13 вариантов вакцины против COVID-19, уже начались их испытания. Как заявил заведующий лабораторией центра Ильназ Иматдинов, прототипы сначала испытывают на лабораторных животных. Уже в июне ГНЦ планирует представить один или два варианта, которые окажутся лучше прочих с точки зрения эффективности и безопасности.

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