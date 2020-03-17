Swedbank разрешит частным и бизнес-клиентам взять кредитный отпуск без дополнительных условий

У частных и бизнес-клиентов банка при возникновении временных трудностей с оплатой долговых обязательств есть возможность ходатайствовать о платежном отпуске до шести месяцев, в случае жилищного кредита — до года. У клиентов есть возможность отложить выплату основной части кредита. Дополнительные платы и дополнительные условия при этом не последуют.

«Крайне важно, чтобы клиент предоставил заявление о кредитном отпуске до того, как у него возникнет задолженность в связи с неоплаченными счетами по кредиту».

По словам руководителя Swedbank в Эстонии Олава Леппа, данный шаг предпринят для того, чтобы поддержать людей. «Мы верим, что возможность уменьшить размер выплат по различным кредитам без дополнительных плат и дополнительных условий придаст людям уверенности в это сложное время, - заявил Лепп. - Крайне важно, чтобы клиент предоставил заявление о кредитном отпуске до того, как у него возникнет задолженность в связи с неоплаченными счетами по кредиту».

Кредитный отпуск предназначен для предприятий и семей, которые временно и неожиданно потеряли доход или работу в сложившейся из-за пандемии ситуации. На упрощенных условиях платежный отпуск могут взять и предприятия, у которых пока сложности с выплатами не возникли.

Ходатайствовать о платежном отпуске можно будет в дальнейшем в интернет-банке. Форма заявления для частных и бизнес-клиентов будет готова на сайте www.swedbank.ee к пятнице.

Кредитный отпуск будет распространяться на выплаты по основной части кредита, от выплат по интрессу клиент не освобождается. Отложенная основная часть кредита будет распределена на оставшийся к оплате кредитный период. У клиента будет возможность в любое время, в том числе и ранее обговоренного, вернуться к обычному графику плат по кредиту.

Swedbank решил, что не будет делать изменения в кредитном договоре в связи с началом и концом кредитного отпуска, также не будет взиматься дополнительная плата за это.