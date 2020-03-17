Пярнуская больница сегодня выявила еще два случая заражения коронавирусом

По всей Эстонии новый коронавирус диагностирован у более чем 200 человек . Почти десятая часть диагнозов была подтверждена в Пярнуской больнице. Поскольку со вчерашнего дня пробы брались только у представителей группы риска, сегодня в Пярнумаа были подтверждены только два новых случая, пишет Pärnu Postimees.
По данным Пярнуской больницы, все эти тесты были проведены в домах людей, и все, чьи пробы дали положительный, результат, находятся на домашнем лечении. В больнице находится один зараженный новым коронавирусом, но причиной его поступления в больницу является серьезное сопутствующее заболевание. Этот пациент - с Сааремаа.
По информации Департамента здоровья, большинство пациентов с коронавирусом имеют легкие симптомы. Согласно нынешним данным, среднестатистический зараженный человек в Эстонии - среднего возраста, и нет никакой разницы между женщинами и мужчинами. Среди инфицированных мало детей и стариков.
Основной задачей Эстонии является предотвращение распространения вируса среди пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. Люди старше 60 лет являются наиболее уязвимой группой. Работающим людям этого возраста рекомендуется, по возможности, заниматься удаленной работой. Всем лицам старше 60 лет рекомендуется избегать людных мест, оставаться дома, если это возможно, и избегать контактов с людьми с признаками болезни. Кроме того, следует сократить общение с детьми, поскольку они представляют серьезную угрозу для пожилых людей при распространении вируса. Сами дети в основном переносят заболевание легко.