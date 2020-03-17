Пярнуская больница сегодня выявила еще два случая заражения коронавирусом

По данным Пярнуской больницы, все эти тесты были проведены в домах людей, и все, чьи пробы дали положительный, результат, находятся на домашнем лечении. В больнице находится один зараженный новым коронавирусом, но причиной его поступления в больницу является серьезное сопутствующее заболевание. Этот пациент - с Сааремаа.

По информации Департамента здоровья, большинство пациентов с коронавирусом имеют легкие симптомы. Согласно нынешним данным, среднестатистический зараженный человек в Эстонии - среднего возраста, и нет никакой разницы между женщинами и мужчинами. Среди инфицированных мало детей и стариков.