Таллинн с завтрашнего дня будет предлагать школьникам горячие обеды

«Поскольку для многих детей школьный обед – единственное горячее питание за день, мы считаем неправильным оставлять без него детей. Поэтому Таллиннская кризисная комиссия приняла решение организовать для тех школьников, кому это необходимо, горячее питание, - сказал вице-мэр Вадим Белобровцев. – Самое важное в сложившейся ситуации – забота и помощь детям, которые в них больше всего нуждаются. Просим школы и семьи сотрудничать с нами».