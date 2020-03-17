Таллинн с завтрашнего дня будет предлагать школьникам горячие обеды

В связи с введением чрезвычайного положения все школы закрыты, поэтому дети не могут питаться в школе. Таллиннские школьники с завтрашнего дня, 18 марта, при необходимости могут получить горячее питание.
«Поскольку для многих детей школьный обед – единственное горячее питание за день, мы считаем неправильным оставлять без него детей. Поэтому Таллиннская кризисная комиссия приняла решение организовать для тех школьников, кому это необходимо, горячее питание, - сказал вице-мэр Вадим Белобровцев. – Самое важное в сложившейся ситуации – забота и помощь детям, которые в них больше всего нуждаются. Просим школы и семьи сотрудничать с нами».
Школы проинформируют семьи о возможностях получения питания через систему eKool и на домашних страницах, они распространят информацию, как дети могут получить обеды. Для получения горячего питания семья сама должна связаться со школой, так как питание будет заказываться в соответствии с количеством желающих.