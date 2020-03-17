Вт, 17.03.2020
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  • Таллинн с завтрашнего дня будет предлагать школьникам горячие обеды

Таллинн с завтрашнего дня будет предлагать школьникам горячие обеды

TRT02:KOOLILŐUNA: TARTU EESTI 25SEP19 Pildil koolitoit Forseliuse koolis. sa/Foto SILLE ANNUK/POSTIMEES

ФОТО: Sille Annuk

В связи с введением чрезвычайного положения все школы закрыты, поэтому дети не могут питаться в школе. Таллиннские школьники с завтрашнего дня, 18 марта, при необходимости могут получить горячее питание.

«Поскольку для многих детей школьный обед – единственное горячее питание за день, мы считаем неправильным оставлять без него детей. Поэтому Таллиннская кризисная комиссия приняла решение организовать для тех школьников, кому это необходимо, горячее питание, - сказал вице-мэр Вадим Белобровцев. – Самое важное в сложившейся ситуации – забота и помощь детям, которые в них больше всего нуждаются. Просим школы и семьи сотрудничать с нами».

Школы проинформируют семьи о возможностях получения питания через систему eKool и на домашних страницах, они распространят информацию, как дети могут получить обеды. Для получения горячего питания семья сама должна связаться со школой, так как питание будет заказываться в соответствии с количеством желающих.

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