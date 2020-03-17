Союз: стоматологам следует оказывать сейчас только неотложные слуги

Эстонская стоматологическая ассоциация готовит список учреждений, которые будут оказывать первую помощь в каждом уезде. После решения правительства приостановить плановое лечение в больницах, EHL решил, что, поскольку оказание услуги несет потенциальную опасность для пациентов и врачей из-за пандемии коронавируса, плановая стоматологическая помощь должна быть отложена.

Причин две. Прежде всего, из-за очень тесного контакта между врачом и пациентом и неизбежного распространения слюны пациента во время обслуживания, врач и медсестра подвергаются высокому риску заражения без использования специальной защитной одежды и маски (FFP2-FPP3). Однако в настоящее время во многих местах не хватает защитной одежды.

Во-вторых, использование бормашины создает аэрозольное облако, которое распространяется на расстояние до пяти метров и загрязняет всю поверхность помещения при наличии заболевания. Предпосылка, что вирус Covid-19 может оставаться на поверхности до 72 часов, делает использование этого же кабинета опасным для следующего пациента. Тщательная очистка требуется после каждого пациента, чтобы избежать передачи инфекции. Поэтому EHL разрабатывает подробные инструкции о том, как проводить приемы, как чистить поверхности и как обращаться с опасными отходами.

«Одним словом, мы работаем над поиском решений в режиме 24/7», - сказала Каттри Арге, член правления Эстонского союза стоматологов, добавив, что люди, естественно, нуждаются в помощи и что члены EHL пытаются ее оказывать. Поэтому в ближайшие дни ожидаются списки конкретных учреждений, которые будут принимать пациентов, нуждающихся в неотложной помощи. До тех пор, пока такие списки не будут выпущены, можно обратиться за неотложной помощью в Таллиннскую стоматологическую поликлинику и Клинику Тартуского университета.