Работа больниц в Таллинне реорганизована до возвращения к нормальному ритму жизни

Реорганизация работы была проведена на основе предложения департамента здравоохранения о повышении уровня готовности системы здравоохранения, с которым согласился министр социальных дел. Нынешний, второй уровень готовности, отличается от обычного – больницы в организации своей работы должны учитывать рост количества пациентов, нуждающихся в экстренной помощи, и в связи с этим ограничить плановое лечение.

Поскольку больницы должны отвечать за здоровье всех своих пациентов, поэтому применяются дополнительные ограничения.

Так, на основании распоряжения министра социальных дел о повышении уровня готовности, Восточно-Таллиннская центральная больница, Западно-Таллиннская центральная больница и Таллиннская детская больница временно прекратили оказание планового стационарного лечения. Отложен прием в больницы на плановое лечение, также отложены плановые хирургические операции и диагностические исследования.

Больницы связываются с пациентами, чтобы договориться об организации дальнейших действий. Окончательное решение о лечении пациента принимает лечащий врач, исходя из состояния здоровья больного.

Реорганизованы и плановые визиты к врачам-специалистам, по мере возможности предпочтение отдается удаленным консультациям по телефону или посредством иных дигитальных каналов. С зарегистрированными на прием пациентами больницы связываются сами. Экстренная работа ведется во всех больницах в обычном режиме. Все принятые больницами меры – временные и основываются на общереспубликанском распоряжении для всех медицинских учреждений страны.

Для обеспечения безопасности пациентов и врачей, в больницах по-прежнему запрещены посещения. Цель запрета – обезопасить находящихся там людей, как пациентов, так и персонал. В нынешней чрезвычайной ситуации крайне важно защитить и наиболее уязвимых, поэтому больницы приняли сложное решение ограничить участие мужей и доул на родах, а также их присутствие в больнице в послеродовой период.

Столичные роддомы в качестве превентивных мер временно не пускают мужей и других опорных лиц на роды, также в условиях чрезвычайного положения они не могут находиться в больнице и в послеродовой период. В роддомы запрещено передавать посылки. В условиях распространения коронавируса эти ограничения необходимы, чтобы всеми возможными способами защитить новорожденных и их мам от заражения.

Официальная позиция Департамента здоровья в том, что поскольку с распространением вируса и его симптоматикой по-прежнему много неясностей, применяются упредительные строгие меры. Вплоть до отмены ограничений и возвращения к нормальному ритму жизни в качестве одного из вариантов присутствия на важнейшем в жизни событии больницы предлагают возможность видеомоста.