Вт, 17.03.2020
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В Литву из Польши въехал третий конвой репатриантов, в нем трое жителей Эстонии

Tartlased olid poolteist päeva Poola-Ukraina piiril lõksus.

ФОТО: Artur Kuus

Во вторник во второй половине дня  польско-литовскую границу пересек уже третий конвой, с которым домой возвращаются жители Балтийских стран. 

Как сообщил BNS пресс-секретарь Государственной службы охраны госграницы Литвы Гедрюс Мишутис,  границу  пересек третий конвой, в нем  20 автомобилей и 80 человек.

 "Граждан Литвы 43, Латвии – восемь, трое – Эстонии, 17 граждан Украины, в которых есть разрешения на проживание в Литве и Латвии. Также четверо белорусов, один россиянин, по два узбека и грузина, у них тоже есть вид на жительство в Литве",  – сказал BNS Мишутис.

По его словам, среди транспортных средств в основном преобладают микроавтобусы. 

Первыми двумя конвоями во вторник из Польши уже вернулись более 200 человек, из них почти 150  граждан Литвы.

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