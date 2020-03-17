В Литву из Польши въехал третий конвой репатриантов, в нем трое жителей Эстонии

Во вторник во второй половине дня польско-литовскую границу пересек уже третий конвой, с которым домой возвращаются жители Балтийских стран.
Как сообщил BNS пресс-секретарь Государственной службы охраны госграницы Литвы Гедрюс Мишутис, границу пересек третий конвой, в нем 20 автомобилей и 80 человек.
"Граждан Литвы 43, Латвии – восемь, трое – Эстонии, 17 граждан Украины, в которых есть разрешения на проживание в Литве и Латвии. Также четверо белорусов, один россиянин, по два узбека и грузина, у них тоже есть вид на жительство в Литве", – сказал BNS Мишутис.
По его словам, среди транспортных средств в основном преобладают микроавтобусы.
Первыми двумя конвоями во вторник из Польши уже вернулись более 200 человек, из них почти 150 граждан Литвы.