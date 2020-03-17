В Литву из Польши въехал третий конвой репатриантов, в нем трое жителей Эстонии

Как сообщил BNS пресс-секретарь Государственной службы охраны госграницы Литвы Гедрюс Мишутис, границу пересек третий конвой, в нем 20 автомобилей и 80 человек.

"Граждан Литвы 43, Латвии – восемь, трое – Эстонии, 17 граждан Украины, в которых есть разрешения на проживание в Литве и Латвии. Также четверо белорусов, один россиянин, по два узбека и грузина, у них тоже есть вид на жительство в Литве", – сказал BNS Мишутис.