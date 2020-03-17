Вт, 17.03.2020
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Будьте осторожны: в интернете продают поддельный тест на коронавирус

Поддельный тест

ФОТО: Alibaba.com

Департамент здоровья предупреждает людей о поддельных тестах на коронавирус, которые можно приобрести через интернет, пишет Postimees.

Продаваемые тесты сопровождаются поддельным сертификатом СЕ, который в действительности должен показать соответствие требованиям Европейского Союза. В данном случае тесты не отвечают этим требованиям.

Медицинское устройство для самопроверки предназначено для домашнего использования людьми, не имеющими медицинской подготовки.

Тесты широко продаются в интернете, в некоторых местах по цене до 4 евро, а в других - до 15 евро.

Название поддельного теста: COVID-19IgG/IgM Rapid Test Cassette

Производитель: Guangzhou Medsinglong Medical Euipment Co., Ltd, Китай

Уполномоченный представитель: Prolinx GmbH, Германия

В процедуре оценки соответствия (т.е. процессе утверждения) таких тестов производитель должен привлечь орган, выдающий сертификат соответствия ЕС, который удостоверяет, что испытание соответствует установленным требованиям.

Многие торговые порталы представляют международный сертификат ЕС в качестве доказательства, но представленные документы являются фальсифицированными. Это означает, что сам тест также считается поддельным. Результатам таких испытаний нельзя доверять.

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