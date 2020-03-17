Tallink приостанавливает работу паромов Silja Serenade и Silja Symphony

Tallink Grupp сообщает, что из-за обусловленного коронавирусом чрезвычайного положения и закрытия границ Финляндии компания с четверга временно прекращает работу судов Silja Serenade и Silja Symphony на линии Хельсинки-Стокгольм.

Оба судна совершат свои последние рейсы в среду и затем до прекращения чрезвычайного положения и снятия ограничений на передвижение будут стоять в порту страны, под флагом которой ходят.

Выходящим из Стокгольма Silja Serenade в среду позволят воспользоваться только пассажирам, у которых с 19 марта будет право на въезд в Финляндию или право использовать ее в качестве транзитного коридора, чтобы попасть в страну назначения.

Для грузоперевозчиков неRiik saadab Euroopast koju suunduvatele eestlastele appi Tallinki laevaт ограничений на пользование судами, поскольку в соответствии с достигнутым с правительствами государств соглашением они по-прежнему могут свободно передвигаться между странами, обеспечивая продолжение товарооборота в Европе.