Мировой экономике предсказали глобальную рецессию

Мировая экономика все-таки скатится в рецессию в этом году, прогнозирует S&P Global Ratings. «По мере распространения пандемии коронавируса и ухудшения темпов экономического роста на фоне рыночной волатильности и растущего кредитного стресса мы прогнозируем глобальную рецессию в этом году при общем росте ВВП лишь на 1–1,5%. Риски остаются явно на стороне понижения прогнозов», — говорится в обзоре S&P «Глобальная рецессия здесь и сейчас» (есть у РБК).

Из отчета неясно, прогнозирует ли S&P спад мирового ВВП в квартальном выражении по ходу 2020 года при росте за весь год или считает рецессией темпы роста ниже 2%. Экономисты банка Citigroup в 2016 году аргументировали, что глобальный рост ниже 2% должен фактически считаться рецессией.

Под технической рецессией понимается снижение ВВП в течение двух кварталов подряд, но академические экономисты обычно смотрят на это понятие глубже — сквозь призму нескольких индикаторов нисходящего делового цикла.

Под технической рецессией понимается снижение ВВП в течение двух кварталов подряд, но академические экономисты обычно смотрят на это понятие глубже — сквозь призму нескольких индикаторов нисходящего делового цикла.

S&P отмечает, что с начала марта влияние коронавируса на мировую экономику резко усилилось. Данные экономической статистики остаются фрагментарными, но предварительные индикаторы по китайской экономике за январь–февраль оказались гораздо хуже, чем ожидалось. В Европе и США появляется все больше ограничений на контакты между людьми, а на рынках это проявляется во всеобщем бегстве от риска.

«Путешествия и деловые поездки сокращаются, школы закрываются. Массовые собрания (спортивные мероприятия, походы в театр) откладываются, что бьет по отраслям гостеприимства. Офисы и фабрики пустеют по мере того, как компании переводят работников на удаленный режим работы», — перечисляет S&P базовые эффекты коронавируса.

На финансовых рынках индекс волатильности Vix («индекс страха») взлетел до максимумов с глобального финансового кризиса 2008–2009 годов, возникла угроза нехватки ликвидности, поскольку компании и домохозяйства хотят держать только высоколиквидные активы. Ситуацию ухудшают цены на нефть, обрушившиеся до $30 за баррель.

S&P ожидает, что:

ВВП еврозоны сократится в 2020 году на 0,5–1% при самом ощутимом ударе по экономике во втором квартале, затем последует скромное восстановление;

в США под ударом оказались те же отрасли, что и в Европе, плюс нефтегазовый сектор (из-за падения цен на нефть); S&P прогнозирует, что уже в первом квартале ВВП США немного сократится, во втором квартале темпы сокращения достигнут порядка 1,5%;