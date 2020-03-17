Эстония вызволяет своих граждан из беды? Нет, не слышал
Мы с друзьями вылетели в столицу ОАЭ в тот момент, когда в Эстонии стало известно о первых зараженных коронавирусом, но об объявлении чрезвычайного положения не было и речи. Работа в Таллиннском аэропорту шла своим чередом: никаких проверок с пристрастием и людей в масках. Наш маршрут Таллинн – Рига – Абу-Даби осуществлялся авиакомпанией airBaltic. До Абу-Даби мы добрались благополучно, но вот обратный путь стоил больших нервов и денег, пишет читатель Rus.Postimees Алексей (полные имена героев этой истории редакции известны).
ОАЭ, первая неделя отдыха
Есть ли в ОАЭ коронавирус? Конечно, есть. В общественном транспорте многие люди носят маски, стараются держать дистанцию, не забывают мыть руки, а также пользуются дезинфекторами и влажными салфетками. Но в тот момент все общественные места были открыты, хотя туристов меньше, чем обычно. Только представьте: чтобы попасть в дубайский океанариум или в «Бурдж-халифу», не нужно стоять в километровой очереди. Вечернее шоу поющих фонтанов у Dubai Mall можно смотреть из любой точки, не толкаясь и никому не мешая. Мечта интровертов! Продуктовые магазины ломятся от товаров, впрок никто ничего не закупает. Основная тема новостей по всем каналам – естественно, коронавирус, но при этом ОАЭ удалось избежать главного – паники. Чего нельзя сказать об Эстонии. Возвращаясь вечером в отель и читая местные новости, мы ужасались, как стремительно там накаляется ситуация.
ОАЭ, 14 марта, 21:20
Наш обратный маршрут проходил также через Ригу. О закрытии с 17 марта латвийской границы и о приостановке международных пассажирских перевозок мы узнали от близких поздним вечером 14 марта. В последующие часы ожидалось официальное заявление Эстонии о принятии таких же мер. Стало понятно, что на родину мы не попадаем, поскольку наш вылет был запланирован на более позднюю дату. Следующий час мы безуспешно пытались дозвониться в эстонский МИД и в службу поддержки клиентов авиакомпании airBaltic. Мы делали все то, что было написано в СМИ, придерживались четкой инструкции на странице МИДа: свяжись с нами и мы расскажем, что делать дальше. Ответил ли нам кто-нибудь? Конечно, нет! Сотни евро за длинные гудки в трубке – вот и вся помощь.
Мне одному кажется, что во время кризиса МИД, заваленный звонками таких же попавших в беду людей, мог бы по мере возможности перезванивать им? Может, сделать не один номер кризисной связи, а несколько? Усадить за телефоны больше операторов? А airBaltic мог бы предупредить своих пассажиров об отмене рейсов общей рассылкой сразу же, как стало известно о решении правительства Латвии об ужесточении мер безопасности с целью ограничения распространения коронавируса? Это же не сложно, написать одно большое письмо и нажать ENTER. Тем более, мы живем в век интернета!
ОАЭ, 14 марта, 22:30
Провели мозговой штурм, чтобы понять, как нам лучше действовать в сложившейся ситуации. Зарегистрировали на странице МИДа свое путешествие, чтобы, как написано у них же на сайте, с нами могли своевременно связаться. Рассмотрели вариант проживания в Дубае в течение следующего месяца, но по деньгам получалось совсем некисло, в районе 1000 евро с человека. Стали искать авиарейсы с пересадкой в других странах Европы, в которых открыт воздушный коридор и не закрыты границы, и те, которые принимают рейсы из третьих стран. Брюссель, Цюрих, Париж… Цены на билеты росли с каждым обновлением сайтов.
Единственным более-менее надежным и приемлемым по цене вариантом нам показался перелет Абу-Даби – Париж – Рига утром 15 марта. По нашим расчетам, в Риге мы должны были пересесть в автобус и 16 марта пересечь латвийско-эстонскую границу. Покупаем билеты на самолет, друзья в Эстонии помогают приобрести билеты на автобус Eurolines. Собираем чемоданы и сразу мчимся в аэропорт.
Аэропорт в ОАЭ, 15 марта, 5:00
Ждем своего рейса и мониторим информацию. Как и предполагалось, Эстония закрывает свои границы. Очередное важное решение принимается поздно ночью, когда большинство граждан (акцентирую внимание на находящихся за границей людей и на возможной разнице во времени) спят, а когда они проснутся, то уже будет поздно предпринимать какие-либо шаги. Но разве такая мелочь волнует правительство господина Ратаса? Дорогая авиакомпания airBaltic продолжает пребывать в коматозе: никаких писем по общей рассылке, даже проверка обратного билета на сайте через код бронирования не выдает информацию о внесении изменений в график полетов. У airBaltic все в порядке, а драгоценные минуты утекают.
Сейчас есть много игровых комнат, где необходимо найти выход за 60 минут, так вот и у нас начался квест: как выбраться из ОАЭ за считанные часы и успеть добраться до родины, пока наша «спящая красавица» не закрыла свои ворота на замок. Перед собой видишь только песочные часы, которые перевернулись с решением сначала правительства Латвии, а затем уже и Эстонии... Песок посыпался, а ты судорожно думаешь, все ли правильно сделал, ту ли страну для пересадки выбрал, успеешь ли, не закроют ли, не начихает ли на тебя кто-то в самолете/аэропорту, а при выходе будет контроль, всех измерят тепловизором и найдут одного среди всех, кто неважно выглядит и так же себя чувствует... Что тогда? Карантин? Тут? Значит, все напрасно? Может стоило остаться там, у моря, под солнцем и пальмами? Аааааа, открываешь новости, обновляешь, читаешь и паника подступает…
Аэропорт во Франции, 15 марта, 15:00
Спокойно долетели из ОАЭ до Франции. Особой проверки в аэропорту Парижа не было. Вокруг одинаковое количество пассажиров в масках и без них. Никаких тепловизоров и людей в белых защитных костюмах. Коллапса не наблюдается. И только новости с эстонских полей рассказывают нас о том, что правительство рекомендует гражданам одуматься и срочно вернуться домой, а туроператорам известить своих клиентов и также вернуть их домой.
Где-то в небесах, 15 марта, 21:00
При рассадке на самолет airBaltic по маршруту Париж-Рига нас уже встречали стюардессы в масках и перчатках. Ранее подобного нигде не было. Во время полета один из пассажиров – мужчина средних лет – устроил скандал, так как стюардесса налила ему напиток и отсчитала сдачу в одних и тех же перчатках. «Да как вы смеете! Из-за вас я заражусь коронавирусом!» - буквально заорал он, подпрыгнув со своего места. Стюардесса похлопала глазками, поменяла ему стакан и продолжила обслуживать людей.
Рига, 15 марта, 22:30
Аэропорт Риги, куда стекается пассажирский поток со всего мира, где повсеместная истерия и паника из-за опасности заразиться новым вирусом. Озвучено решение правительства Латвии о принятии новых мер безопасности. Сколько нагнетания и путаной информации с разных открытых источников! Думаем: ну, тут как минимум должна бегать бригада людей в скафандрах и осуществляться проверка самочувствия каждого прибывающего, чтобы инфекция, если таковая есть у кого-либо, не распространилась дальше. Но нет, ничего этого нет! Только паника и ужас из каждого утюга и как следствие – в сердцах и умах наших сограждан.
При посадке в самолете объявили о том, что всем, кто возвращается домой, необходимо оставаться дома в течение 14 дней, то же самое повторяют по громкой связи и в аэропорту Риги. Уже дойдя до выхода, к лентам для получения багажа, видишь, как в сторонке стоят два переодетых в белую форму сотрудника в масках. И, спрашивается, что это значит? Где проверки? Где анкетирование? Вы не знаете ни кто, ни откуда возвращается, ни с чем, а кто-то, я уверен, даже не в курсе, для чего эти двое там стоят?! Понятное дело, их поставили – они и стоят! Музейные экспонаты!
Ребят, так проблему с вирусом точно не решить! Люди должны своевременно получать информацию обо всех решениях своего правительства, тем более в кризисной ситуации, тем более, что Эстония - вообще передовая нация, у которой свое электронное государство, где есть все данные и о каждом, даже то, что сам о себе забыл, ты найдешь там! Так почему нет массовых рассылок на э-почту сразу, как только что-то выдумали эдакое умное для борьбы с вирусом? Похоже, это очередной прокол э-государства! Э-государство есть, а как работает, похоже, до сих пор не разобрались. Да и некогда, пандемия на дворе!
Но вернемся к Рижскому аэропорту, где, в ожидании своих чемоданов выяснилось, что Ecolines и Eurolines неожиданно для всех отменили все свои рейсы уже с 00:00 16 марта, билеты на автобусы других перевозчиков раскуплены, соответственно, домой нам опять не попасть. Еще раз звоним в МИД и – о, чудо! – дозваниваемся со второго раза. Рассказываем о своей проблеме и получаем гениальный ответ: «М-м-м, ну пусть за вами кто-нибудь приедет, раз автобусные компании отменили свои рейсы». Спасибо, родные! Выручили так выручили, куда же мы без такого ценного совета! Около полуночи, наконец-то, приходит радостное известие от airBaltic, что наш рейс отменяется и у нас есть право либо вернуть свои деньги, либо обменять их на ваучер. И это за 24 часа до закрытия границ. Классно сработали, ребята! Браво!
Рига, 16 марта, 01:00
Останавливаемся в первой попавшейся гостинице, параллельно решая вопрос о пересечении эстонско-латвийской границы. Общаемся с друзьями и родственниками, смотрим авиабилеты до Таллинна, узнаем у таксистов, сколько будет стоить добраться до пограничного пункта Икла, изучаем варианты взять в аренду автомобиль. В итоге близкие (святые люди, спасибо!) обещают вызволить нас из Латвии.
Рига, 16 марта, 8:00
Неожиданно звонит представитель консульства Эстонии в Абу-Даби:
- Ой, а мы тут узнали, что вы в ОАЭ. У вас проблемы, так как границы закрывают с 17 марта.
- Да что вы говорите! Какая неожиданность!
- Где вы сейчас?
- Мы самостоятельно добрались до Риги, но застряли тут, поскольку отменили автобусы.
- О боже, какое счастье, что вы в Риге! Мы так рады, что вы уже близки к Таллинну.
- Кхе, повторяю: нам не уехать из Латвии.
- Ну, купите авиабилеты, airBaltic сегодня еще летает.
- Цены на билеты до Таллинна взлетели до 300 евро.
- Да-да, понимаю, дорого. А позвоните в МИД, они что-нибудь подскажут.
- Уже вчера позвонили. Они посоветовали, чтобы кто-нибудь (!) за нами приехал.
- Ох, ничего себе. Э-э-э, скажите, а все остальные граждане, указанные в отправленном нам письме, с вами? Они тоже добрались до Риги?
- Да, мы вместе.
- О боже, какое чудо, что вы вырвались!
- Ага, мы тоже в восторге. Делать-то что?
- Ну, мы помочь не можем, мы же в Абу-Даби. Сами понимаете.
Действительно, глупо было надеяться, что в консульстве скажут что-нибудь путное.
Рига, 16 марта, 11:00
Близкие уже подъезжают к Риге. Мы идем в местный Rimi, чтобы сразу запастись едой и спокойно засесть в изоляции на ближайшие 14 дней. Продуктов выше крыши, никакого дефицита. В зале одна из покупательниц важно рассказывает кому-то по телефону, что коронавирусом не заразится тот, кто много курит. Ага, видимо, шишки.
Латвийско-эстонская граница, 16 марта, 13:00
Подъезжаем к границе, которую инспектировал сам господин Ратас, который не только премьер-министр, но и глава кризисной комиссии по вопросам борьбы с коронавирусом, он был очень доволен собой и своей работой – проверка идет, муравей не проскочит. Но вирус - не муравей. Едешь и думаешь: у нас-то точно тут все будет классно, Эстония закупила тепловизоры, анкетирование, контроль...
На границе в очереди всего несколько легковых и грузовых машин. Сотрудники погранслужбы работают в масках. Дают анкету, которую должен заполнить только водитель. Он отвечает на вопросы по поводу своего самочувствия и пребывания в других странах, а ниже вписывает имена пассажиров. Наш водитель побывал только в Латвии и чувствует себя хорошо, пассажирам, то есть нам, прибывшим с другого конца света, не задали ни одного вопроса. Пограничники посмотрели паспорта, пожелали спокойной дороги, выдали брошюру о гигиене и отпустили. Тепловизоров и людей в специальных белых костюмах мы не видели. Заметили лишь карету скорой помощи у хостеля, вероятно, там кто-то отдыхал в ожидании потока больных. Как все помнят, на границе стоит кафе, куда заходит каждый, кто проезжает мимо, если не перекусить, то хотя бы в туалет. О дезинфекторах там не знают, да и зачем, ведь все под контролем пограничников, и, как мы помним, муравей не проскочит, а главное – выдать побольше брошюрок. Welcome to Estonia!
Таллинн, 16 марта, 18:00
Мы дома. С ужасом читаем новости о том, как люди застряли на польской границе. Упражняемся в сарказме, увидев призыв президента посветить фонариком из окна. Это что вообще такое было? Изумляемся, когда в 21:00, то есть за три часа до закрытия границы, появляется новость о том, что Nordica, GoBus и Tallink помогут гражданам Эстонии добраться до дома, но для этого им надо успеть за считанные часы сообщить о себе и добраться до установленного места. Информация не сыплется человеку на голову с неба. Он может не успеть заметить и отреагировать на нее за такой короткий срок.
А на бумаге все выглядит красиво: Эстония принимает меры, чтобы вызволить своих граждан из беды, но по факту все делает очень поздно. Слишком поздно. Можно сказать, задним числом. Все это говорит только о том, что наше правительство не готово к кризисным ситуациям, не может выработать самостоятельного решения (действует по принципу: сначала дождется, что предпримут соседи) и потом только разводит руками. Мы ж вас предупредили и телефон наш работал, а это вы не изъявили желание с нами сразу связаться! Что бы ни произошло, виноват будешь сам, если есть деньги/возможности и связи – прорвешься, а если нет, то увы – правительство работает над решением проблемы, спасибо, что позвонили, ваш звонок очень важен для нас! Последние недели создается впечатление, что Эстония, делая какой-то шаг, будто проваливается ногами в болото, и не может сделать второго шага, который в кризисной ситуации может быть важнее первого.
Всем здоровья!