Luminor не поддерживает приостановку на время кризиса выплат во вторую пенсионную ступень

Председатель партии "Отечество" Хелир Валдор-Сеэдер в понедельник предложил на время кризиса приостановить взносы во вторую пенсионную ступень, министр финансов Мартин Хельме также сказал, что этот вариант рассматривается в числе других. Взносы во вторую ступень также прекращались во время предыдущего крупного финансового кризиса в период с 1 июня 2009 года до 31 декабря 2010 года.

«История показывает, что с точки зрения пенсионного накопления прерывание этого процесса в период глобального экономического спада снижает выгоды от будущего экономического роста», – сказал глава Балтийского пенсионного подразделения Luminor Расмус Пиккани.

«Если государство решит приостановить пенсионные взносы, то хотя в краткосрочной перспективе оно получит выигрыш в виде высвободившихся средств, но в отдаленной перспективе потери понесут будущие пенсионеры. Если думать о перспективе, то, возможно, именно сейчас – лучшее время для инвестирования, поскольку на рынках уже произошел довольно сильный спад», - сказал Пиккани.