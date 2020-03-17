График ⟩ В Эстонии диагностировано 225 случаев заражения коронавирусом

Скорее всего количество инфицированных больше, и учитывая локальное распространение вируса, количество заболевших будет расти, сообщает Департамент здоровья в пресс-релизе.

Случаи диагностирования коронавируса по уездам:

Распространение коронавируса по уездам ФОТО: Департамент здоровья

У четверых человек в регистре народонаселения отсутствуют данные о месте жительства, и данные четырех человек неполные.

По данным регистра народонаселения люди с коронавирусом не живут в Ляэнемаа и Ляэне-Вирумаа.

Генеральный директор Департамента здоровья Мерике Юрило призвала всех относиться к ситуации с пониманием. «Я хотела бы обратиться ко всем, чтобы мы позаботились о нашем старшем поколении, не отводили детей к бабушкам и дедушкам, и попросили своих родителей, и своих бабушек и дедушек оставаться дома», сказала она. «Важно сохранять трезвый ум, и заботиться как о своем физическом и психическом здоровье, так и о здоровье своих близких», сказала Юрило.

Важно тщательно соблюдать правила гигиены (мыть руки, прикрываться при кашле, чихании и сморкании, избегать непосредственного контакта/рукопожатий/обнимания), избегать поездки и в случае заболевания оставаться дома.

16 марта начал работать телефон кризисной информации 1247, по которому можно получить ответы на основные вопросы, связанные с коронавирусом. Телефон работает 24/7, и звонки на него бесплатны.

Вопросы, которые касаются отмены рейсов, билетов на мероприятия или отмены иных развлекательных услуг, то по ним можно обращаться по инфотелефону Департамента защиты потребителей и Департамента технического надзора 620 1707 по рабочим дням с 9 до 18.

Дополнительная информация на тематическом сайте департамента здоровья и на странице Департамента здоровья в Facebook.