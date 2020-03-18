В покинутом много лет назад доме будто остановилось время
Великобритания, лето 1997 года: Тони Блэр только что победил на выборах, а Spice Girls признана самой горячей женской группой в мире. Хозяева закрыли дверь этого загородного дома в Англии почти 23 года назад и больше туда не возвращались, повествует портал Kodustiil.
Необитаемое жилое пространство теперь является чем-то вроде самодеятельного музея, который стоит осмотреть, чтобы пощекотать свои нервы.
Например, лежащая на кухонном столе книга десятилетиями ждала, чтобы кто-то перевернул ее страницы. Висящая в шкафу одежда покрыта паутиной, но все еще ждет возвращения хозяина.