Ср, 18.03.2020
Не исключено, что женщина и сама не ценит себя в достаточной мере. Никогда не помешает, если она будет дальше обучаться и повышать свою квалификацию. Мартин Репинский

В покинутом много лет назад доме будто остановилось время
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Великобритания, лето 1997 года: Тони Блэр только что победил на выборах, а Spice Girls признана самой горячей женской группой в мире. Хозяева закрыли дверь этого загородного дома в Англии почти 23 года назад и больше туда не возвращались, повествует портал Kodustiil

Необитаемое жилое пространство теперь является чем-то вроде самодеятельного музея, который стоит осмотреть, чтобы пощекотать свои нервы.

Например, лежащая на кухонном столе книга десятилетиями ждала, чтобы кто-то перевернул ее страницы. Висящая в шкафу одежда покрыта паутиной, но все еще ждет возвращения хозяина. 

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