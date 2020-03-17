Пациенты в замешательстве: инфолиния о коронавирусе и семейные врачи противоречат друг другу

Женщина приехала из Индонезии и почувствовала себя плохо, когда вернулась домой. Однако ей нужна была информация, куда обращаться, чтобы быть уверенной в своем здоровье. Она не хотела вступать в контакт с другими людьми без одобрения медицинского работника.

"Я приехала в Таллинн из Индонезии позавчера, и у меня был кашель, такой сухой, глубокий и нехороший. В любом случае, в Индонезии у меня был жар, и к возвращению в Таллинн, помимо него были кашель, насморк и боли в горле, - написала она. - Я изолировала себя от семьи, но мне нужна была информация о том, как и когда я могу вернуться к семье и что делать с этим кашлем, если я путешествовала по зоне риска».

По ее словам, семейные врачи и телефон консультации семейных врачей не находятся на одной волне, потому что семейный врач направляет пациента на инфолинию. Консультация по этому телефону привела женщину на новую инфолинию по коронавирусу, где ей предложили связаться со своим семейным врачом. В общем, ей осталось непонятно, куда идти, и тест остался не сделанным.