Пациенты в замешательстве: инфолиния о коронавирусе и семейные врачи противоречат друг другу

В социальных сетях тиражируется история прибывшей из зарубежной поездки женщины, которая позвонила по телефону консультации семейного врача и специально созданной инфолинии на тему коронавируса, пишет Postimees.
Женщина приехала из Индонезии и почувствовала себя плохо, когда вернулась домой. Однако ей нужна была информация, куда обращаться, чтобы быть уверенной в своем здоровье. Она не хотела вступать в контакт с другими людьми без одобрения медицинского работника.
"Я приехала в Таллинн из Индонезии позавчера, и у меня был кашель, такой сухой, глубокий и нехороший. В любом случае, в Индонезии у меня был жар, и к возвращению в Таллинн, помимо него были кашель, насморк и боли в горле, - написала она. - Я изолировала себя от семьи, но мне нужна была информация о том, как и когда я могу вернуться к семье и что делать с этим кашлем, если я путешествовала по зоне риска».
По ее словам, семейные врачи и телефон консультации семейных врачей не находятся на одной волне, потому что семейный врач направляет пациента на инфолинию. Консультация по этому телефону привела женщину на новую инфолинию по коронавирусу, где ей предложили связаться со своим семейным врачом. В общем, ей осталось непонятно, куда идти, и тест остался не сделанным.
Когда заболевшая снова позвонила семейному врачу, тот выписал ей антибиотики. "От чего они, спросила я и поинтересовалась, откуда такое решение, если они меня не видели и не слышали. Семейный врач ответил, что я не обязана их принимать, если не хочу, но сейчас - вот так", - пишет женщина.