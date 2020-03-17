МИД: Челночная миграция между Эстонией и Финляндией прервется

Правительство Финляндии решило закрыть границы в полночь 19 марта — с этого момента маятниковая миграция между Эстонией и Финляндией будет невозможна, передал МИД.

Поэтому всем работающим в Финляндии эстоноземельцам нужно решить, что сейчас важнее — оставаться на работе в Финляндии или вернуться в Эстонию.

«Финская погранохрана может только в оправданных случаях разрешить пересечение границы с целью работы. Например, чтобы обеспечить движение товаров или для оказания жизненно важной услуги», - сказал глава МИД Урмас Рейнсалу. Например, к этой категории могут относиться водители, занимающиеся грузоперевозками между Эстонией и Финляндией, или медицинские работники.