Маркетологи в ужасе: сектору угрожают сокращения и катастрофический спад оборотов

Исполнительный директор Эстонского союза маркетинга (TULI) Маарит Мяэвеэр сказала, что сектор маркетинга - это сфера, которая помогает эстонским компаниям достигать успеха в бизнесе, разрабатывать продукты, запускать и увеличивать продажи, но сегодняшняя ситуация не позволяет им продолжать работать на том же уровне. Более того, на карту поставлено само существование многих маркетинговых агентств.

«Из маркетинговых агентств озабоченность уже выразили представители ивент-маркетинга, но мы в союзе также очень обеспокоены положением рекламных агентств, дизайнерских агентств, агентств по связям с общественностью, медиа-агентств и других маркетинговых компаний. В то время как в 2018 году оборот сектора составил почти 665 миллионов, в ближайшие месяцы он будет на 70-80% ниже. Большинство компаний в этом секторе не имеют резервов для спада, который может продлиться несколько месяцев. Из-за сокращения оборота значительная часть сотрудников и специалистов агентства будет быстро безработной», - сказала она.

Член совета директоров TULI и глава агентства Optimist Creative Магнус Лужков сказал, что маркетинговая индустрия в целом насчитывает более 20 000 человек, чья ежедневная деятельность стимулирует потребление и стимулирует экономику. В то время как маркетинговое сообщество, работающее по контракту, может оцениваться примерно в 8000 человек, как минимум вдвое больше занимаются аутсорсингом маркетинговой работы.

«Многие из этих людей до сих пор четко помнят последний спад, когда число специалистов в агентствах сократилось на 1/3. Потребовалось десять лет, чтобы вернуть этих талантливых людей в сектор. Эта работа принесла свои плоды - в последние годы появилось много эстонских брендов, которые способны добиться успеха благодаря своему содержанию и внешнему виду. Однако если сегодня распустить опытных маркетологов, потребуется еще 10 лет, чтобы вернуться к той же точке», - сказал Лужков.