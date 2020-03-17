Маркетологи в ужасе: сектору угрожают сокращения и катастрофический спад оборотов

Коронавирус оказывает влияние на многие сектора экономики, и местные труженики маркетинга уже сильно пострадали. По данным Союза маркетологов, чтобы выйти из кризиса, нужна помощь правительства, а также готовность предпринимателей видеть более общую картину, пишет Postimees.
Исполнительный директор Эстонского союза маркетинга (TULI) Маарит Мяэвеэр сказала, что сектор маркетинга - это сфера, которая помогает эстонским компаниям достигать успеха в бизнесе, разрабатывать продукты, запускать и увеличивать продажи, но сегодняшняя ситуация не позволяет им продолжать работать на том же уровне. Более того, на карту поставлено само существование многих маркетинговых агентств.
«Из маркетинговых агентств озабоченность уже выразили представители ивент-маркетинга, но мы в союзе также очень обеспокоены положением рекламных агентств, дизайнерских агентств, агентств по связям с общественностью, медиа-агентств и других маркетинговых компаний. В то время как в 2018 году оборот сектора составил почти 665 миллионов, в ближайшие месяцы он будет на 70-80% ниже. Большинство компаний в этом секторе не имеют резервов для спада, который может продлиться несколько месяцев. Из-за сокращения оборота значительная часть сотрудников и специалистов агентства будет быстро безработной», - сказала она.
Член совета директоров TULI и глава агентства Optimist Creative Магнус Лужков сказал, что маркетинговая индустрия в целом насчитывает более 20 000 человек, чья ежедневная деятельность стимулирует потребление и стимулирует экономику. В то время как маркетинговое сообщество, работающее по контракту, может оцениваться примерно в 8000 человек, как минимум вдвое больше занимаются аутсорсингом маркетинговой работы.
«Многие из этих людей до сих пор четко помнят последний спад, когда число специалистов в агентствах сократилось на 1/3. Потребовалось десять лет, чтобы вернуть этих талантливых людей в сектор. Эта работа принесла свои плоды - в последние годы появилось много эстонских брендов, которые способны добиться успеха благодаря своему содержанию и внешнему виду. Однако если сегодня распустить опытных маркетологов, потребуется еще 10 лет, чтобы вернуться к той же точке», - сказал Лужков.
Лужков подтвердил, что маркетологи полностью готовы предложить государству свою помощь во всех маркетинговых услугах, где государственный сектор перегружен. На сегодняшний день 54 компании и агентства с маркетинговыми возможностями согласились на призыв профсоюза протянуть руку помощи государству. «Кроме того, мы подтверждаем, что готовы к всестороннему сотрудничеству с Департаментом здоровья и согласны следовать их рекомендациям и правилам», - заявил он.