Последствия коронакризиса: поддержка центристов начала расти

Как показывают данные опроса, проведенного фирмой Norstat Eesti по заказу Института общественных исследований, в период распространения коронавируса поддержка оппозиции стремительно снижается. В то же время Центристская партия укрепила свои позиции.
Согласно опросам, проведенным в период с 19 февраля по 16 марта, за возглавляющую рейтинг Партию реформ сейчас готовы проголосовать 31,6% избирателей.
На второй строчке расположилась Центристская партия, которую поддерживают 23% опрошенных.
Поддержка Консервативной народной партии составляет 17%. За ней расположилась Социал-демократическая партия, за которую проголосовать готовы 8,5 процента людей. Партия "Ээсти 200" (8,2%) занимает четвертую строчку. "Отечество" поддерживает 6,4% респондентов. Зеленых поддерживает 2,4 процента людей.
Правящую коалицию поддерживает 46,4 процента опрошенных, а оппозицию 40,1%.
В рамках исследования было опрошено 4000 имеющих право голоса граждан Эстонии.