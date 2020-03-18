СМИ: Россия ведет кампанию дезинформации о коронавирусе

Прокремлевские СМИ в России ведут кампанию по дезинформации, связанную с борьбой с коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом газета The Financial Times (FT) сообщила во вторник, 17 марта, со ссылкой на доклад Европейской службы внешнеполитической деятельности (EEAS), предназначенный для внутреннего пользования. Тем самым российские медиа пытаются нагнетать сомнение, панику и страх, утверждают авторы доклада.

С 22 января в Евросоюзе выявлено почти 80 примеров дезинформации о заболевании COVID-19, говорится в докладе. Эксперты EEAS связывают ее с российскими фейковыми аккаунтами в соцсетях, которые раньше распространяли сообщения о ситуации в Сирии и протестах "желтых жилетов" во Франции. Пользователи этих аккаунтов публикуют фейковые новости на английском, немецком, испанском, итальянском и французском языках.

По мнению экспертов EEAS, цель кампании - усугубить кризис в сфере здравоохранения в западных странах, в частности подорвать общественное доверие к национальным системам здравоохранения и тем самым "помешать эффективному ответу на вспышку" заболевания.