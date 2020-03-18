Видео: вмешающий 2500 пассажиров паром отправился в Германию за жителями Эстонии

Паром был заказан по инициативе Министерства иностранных дел, чтобы вернуть домой жителей Эстонии, застрявших за границей в связи с ограничительными мерами, применяемыми в борьбе с распространением коронавируса.Среди оказавшихся в беде были туристы, водиетли грузовиков и люди на автомобилях, которе несколько дней птылись преодолеть границы соседних государств.

По словам капитана круизного лайнера Romantika Пеэтера Алласа, ему позвонили и сказали, что их команде придется выручить попавших в беду эстонцев.

17.03.2020. Рига, Латвия. Лайнер Romantika направился в сторону Германии. FOTO: EERO VABAMÄGI/POSTIMEES ФОТО: Eero Vabamaegi/Postimees

На борту парома, направившегося из Риги в германию было 65 пассажиров. Они оказались здесь не ради отдыха. Люди хотят добраться до Германии, откуда большое количество жителей Эстонии не может попасть домой.

Romantika. ФОТО: Eero Vabamaegi/Postimees

На лайнере оказались и водители фур, которым необходимо доставить груз в за границу, но из-за хаоса на литовско-польской границе руководство распорядилось отправиться на пароме в Германию.

Дальнобойщики на борту Romantika. ФОТО: Eero Vabamaegi/Postimees

17.03.2020. Рига, Латвия. Паром Romantika направляется в Германию. FOTO: EERO VABAMÄGI/POSTIMEES ФОТО: Eero Vabamaegi/Postimees