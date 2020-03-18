Видео: вмешающий 2500 пассажиров паром отправился в Германию за жителями Эстонии

Вчера около девяти часов вечера из Риги в сторону Германии вышел заказанный государством круизный лайнер Romantika, пишет Postimees.
Паром был заказан по инициативе Министерства иностранных дел, чтобы вернуть домой жителей Эстонии, застрявших за границей в связи с ограничительными мерами, применяемыми в борьбе с распространением коронавируса.Среди оказавшихся в беде были туристы, водиетли грузовиков и люди на автомобилях, которе несколько дней птылись преодолеть границы соседних государств.
По словам капитана круизного лайнера Romantika Пеэтера Алласа, ему позвонили и сказали, что их команде придется выручить попавших в беду эстонцев.
На борту парома, направившегося из Риги в германию было 65 пассажиров. Они оказались здесь не ради отдыха. Люди хотят добраться до Германии, откуда большое количество жителей Эстонии не может попасть домой.
На лайнере оказались и водители фур, которым необходимо доставить груз в за границу, но из-за хаоса на литовско-польской границе руководство распорядилось отправиться на пароме в Германию.
В Германию Romantika должен прибыть вечером в среду. Паром должен забрать около 300 человек, среди которых жители Эстонии, Латвии и Литвы.