Видео: вмещающий 2500 пассажиров паром отправился в Германию за жителями Эстонии

Паром был заказан по инициативе Министерства иностранных дел, чтобы вернуть домой жителей Эстонии, застрявших за границей в связи с ограничительными мерами, применяемыми в борьбе с распространением коронавируса. Среди оказавшихся в беде были туристы, водители грузовиков и люди на автомобилях, которые несколько дней пытались преодолеть границы соседних государств.

По словам капитана круизного лайнера Romantika Пеэтера Алласа, ему позвонили и сказали, что их команде придется выручать попавших в беду эстонцев.

17.03.2020. Рига, Латвия. Лайнер Romantika направился в сторону Германии. FOTO: EERO VABAMÄGI/POSTIMEES ФОТО: Eero Vabamaegi/Postimees

При этом, когда паром направился из Риги в Германию, на его борту было 65 пассажиров, которые, наоборот, не могли попасть в Германию, из которой не могут добраться до дома жители Эстонии.

Romantika. ФОТО: Eero Vabamaegi/Postimees

На лайнере оказались и водители фур, которым необходимо доставить груз за границу, но из-за хаоса на литовско-польской границе руководство дало им распоряжение отправиться в Германию на пароме.

Дальнобойщики на борту Romantika. ФОТО: Eero Vabamaegi/Postimees

17.03.2020. Рига, Латвия. Паром Romantika направляется в Германию. FOTO: EERO VABAMÄGI/POSTIMEES ФОТО: Eero Vabamaegi/Postimees