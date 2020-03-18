Видео: вмещающий 2500 пассажиров паром отправился в Германию за жителями Эстонии

Вчера около девяти часов вечера из Риги в сторону Германии вышел заказанный государством круизный лайнер Romantika, пишет Postimees.
Паром был заказан по инициативе Министерства иностранных дел, чтобы вернуть домой жителей Эстонии, застрявших за границей в связи с ограничительными мерами, применяемыми в борьбе с распространением коронавируса. Среди оказавшихся в беде были туристы, водители грузовиков и люди на автомобилях, которые несколько дней пытались преодолеть границы соседних государств.
По словам капитана круизного лайнера Romantika Пеэтера Алласа, ему позвонили и сказали, что их команде придется выручать попавших в беду эстонцев.
При этом, когда паром направился из Риги в Германию, на его борту было 65 пассажиров, которые, наоборот, не могли попасть в Германию, из которой не могут добраться до дома жители Эстонии.
На лайнере оказались и водители фур, которым необходимо доставить груз за границу, но из-за хаоса на литовско-польской границе руководство дало им распоряжение отправиться в Германию на пароме.
В Германию Romantika должен прибыть вечером в среду и забрать около 300 человек, среди которых жители Эстонии, Латвии и Литвы.