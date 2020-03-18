«Ролан Гаррос» перенесен на конец сентября

«Хотя никто не может предсказать, какая ситуация нас ждет 18 мая (первоначальная дата начала турнира – Sports.ru), нынешние карантинные меры не позволяют нам подготовиться к проведению турнира в установленные сроки», – говорится в пресс-релизе.

Также в нем отмечается, что федерация готова сделать все возможное, что провести турнир в 2020 году.

«Мы приняли сложное, но смелое решение в этой беспрецедентной ситуации, которая сильно усложнилась за последнюю неделю.

Мы действуем со всей ответственностью и будем работать все вместе, чтобы обеспечить всеобщее здоровье и безопасность», – сказал президент федерации Бернар Гюдичелли.

Уже приобретенные билеты на турнир можно будет как вернуть, так и обменять на соответствующие билеты осеннего турнира.