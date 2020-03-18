Ср, 18.03.2020
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Российские судьи испытывают финансовые проблемы из-за коронавируса

Красная карточка. Иллюстративное фото.

ФОТО: Kakprosto.ru

Российские судьи столкнулись с финансовыми проблемами после отмены матчей чемпионата и Кубка России из-за коронавируса.

Как сообщает Sport24, некоторые арбитры, а особенно те, кто не получают назначения на международные матчи, где зарплата значительно выше, вынуждены занимать деньги.

Известно, что большая часть зарплаты арбитров сдельная – то есть, они получают зарплату за каждую отработанную игру.

В период приостановки чемпионата они будут зарабатывать 30 тысяч рублей (около 400 евро) в месяц до вычета налогов.

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