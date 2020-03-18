Российские судьи испытывают финансовые проблемы из-за коронавируса

Как сообщает Sport24, некоторые арбитры, а особенно те, кто не получают назначения на международные матчи, где зарплата значительно выше, вынуждены занимать деньги.

Известно, что большая часть зарплаты арбитров сдельная – то есть, они получают зарплату за каждую отработанную игру.