Последняя страна Европы пала под натиском коронавируса

Черногория стала последней европейской страной, в которой обнаружили коронавирус. Два первых случая заражения там зафиксировали 17 марта. До этого в стране ограничили въезд иностранцев и временно закрыли общественные места, передает РБК.
В Черногории зафиксировали два случая заражения коронавирусом. Об этом сообщается в Twitter правительства страны. Таким образом, вирус выявили во всех странах Европы.
В Twitter правительства Черногории уточнили, что коронавирус подтвердили у двух женщин 1948 и 1973 года рождения. Обе побывали в местах, где зафиксировали вспышки вируса. Еще 15 марта вице-премьер Милутин Симович утверждал, что Черногория — единственная страна, где на тот момент не зафиксировали заболевание. Тогда же там там распорядились временно ограничить въезд иностранцев, чтобы отсрочить, по словам Симовича, появление коронавируса в стране. Правила не распространяются, в частности, на тех, кто постоянно живет в Черногории, а также иностранцев, которые занимаются ввозом товаров в страну.
Черногорские власти также потребовали приезжающих из-за рубежа местных и иностранцев с долгосрочными визами самоизолироваться. Кроме прочего, в стране приостановили работу ночных клубов, ресторанов (кроме тех, что доставляют еду на дом), торговых и фитнес-центров, а также других заведений как минимум на 15 дней.