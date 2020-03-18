Последняя страна Европы пала под натиском коронавируса

В Twitter правительства Черногории уточнили, что коронавирус подтвердили у двух женщин 1948 и 1973 года рождения. Обе побывали в местах, где зафиксировали вспышки вируса. Еще 15 марта вице-премьер Милутин Симович утверждал, что Черногория — единственная страна, где на тот момент не зафиксировали заболевание. Тогда же там там распорядились временно ограничить въезд иностранцев, чтобы отсрочить, по словам Симовича, появление коронавируса в стране. Правила не распространяются, в частности, на тех, кто постоянно живет в Черногории, а также иностранцев, которые занимаются ввозом товаров в страну.