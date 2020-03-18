Таллинн освободит родителей от необходимости платить за детский сад

Город ищет решение этому вопросу с прошлой недели. Ко вчерашнему дню уже имелись калькуляции Департамента образования и финансовой службы.

Если бы все столичные дети до конца чрезвычайного положения остались дома, это обошлось бы городу в 1,6 миллиона евро в месяц. В Таллинне место в детском саду стоит 71,25. Понятно, что эту сумму нужно платить вне зависимости от того, ходит ребенок в детский сад или нет.

Мэр Таллинна Михаил Кылварт сообщил в программе «Доброе утро, Таллинн!» о том, что столичные власти действительно намерены освободить родителей от платы за место в детском саду в период вспышки коронавируса и действия чрезвычайного положения.

«Безусловно, мы хотим принять решение, которое было мы максимально в помощь нашим людям - таллиннцам, родителям детей, которые водят детей в детские сады или которые отказались от услуги детского сада, но все равно должны этот счет получить», - сказал Кылварт.

«Мы уже сейчас понимаем, что с того момента, как было введено чрезвычайное положение, независимо от того, ходили люди в детский сад или нет, за эти полмесяца счет точно не может быть выставлен. Посмотрим, как будет складываться ситуация в апреле. Если у нас по-прежнему будет действовать чрезвычайное положение, то, независимо от того, будут дети ходить в детский сад или не будут, мы счета выставлять не будем», - заверил мэр.

О том, чтобы отменить плату за детский сад, прежде всего, заявили политики из Партии реформ и Социал-демократической партии, которые обещали отметить плату за детский сад еще во время выборов в парламент в 2019 году.