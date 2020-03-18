МОК высказался о судьбе Олимпиады-2020

В МОК назвали ситуацию с коронавирусом беспрецедентной, однако отметили, что подготовка к Олимпиаде продолжается в штатном режиме. «До начала Игр в Токио остается более четырех месяцев, сейчас нет причин для принятия радикальных решений», — высказались в комитете.

МОК призвал спортсменов изо всех сил продолжать готовиться к соревнованиям в Японии. Также в организации признали, что многие атлеты сейчас столкнулись с проблемами из-за запрета на проведение соревнований, однако МОК «работает над этим». Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа.

Ранее 17 марта было объявлено о переносе футбольного Евро-2020. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. В настоящий момент прерваны все футбольные соревнования. Кроме того, отменен ряд турниров по видам спорта, входящим в олимпийскую программу.