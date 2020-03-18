Водитель-пенсионер заснул за рулем на шоссе Таллинн-Нарва: 81-летняя женщина в больнице

Накануне во второй половине дня на шоссе Таллинн-Нарва автомобиль с пожилым водителем за рулем выехал с проезжей части в кювет, передает Rus.ERR.
Инцидент произошел в 15:26 в волости Раквере на 97-м километре шоссе Таллинн-Нарва, где автомобиль Honda Civic, которым управлял 81-летний мужчина, выехал с проезжей части в канаву, сообщила в среду полиция.
По информации полицейских, водитель заснул за рулем.
В результате аварии пострадала ехавшая с ним в машине 81-летняя женщина. Ее доставили в Ракверескую больницу.