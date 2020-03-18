Ср, 18.03.2020
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  • Водитель-пенсионер заснул за рулем на шоссе Таллинн-Нарва: 81-летняя женщина в больнице

Водитель-пенсионер заснул за рулем на шоссе Таллинн-Нарва: 81-летняя женщина в больнице

Скорая помощь. Иллюстративное фото.

ФОТО: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Накануне во второй половине дня на шоссе Таллинн-Нарва автомобиль с пожилым водителем за рулем выехал с проезжей части в кювет, передает Rus.ERR.

Инцидент произошел в 15:26 в волости Раквере на 97-м километре шоссе Таллинн-Нарва, где автомобиль Honda Civic, которым управлял 81-летний мужчина, выехал с проезжей части в канаву, сообщила в среду полиция.

По информации полицейских, водитель заснул за рулем.

В результате аварии пострадала ехавшая с ним в машине 81-летняя женщина. Ее доставили в Ракверескую больницу. 

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