Государство и торговцы разработали инструкцию по походу в магазин

По словам вице-канцлера Министерства экономики по вопросам внутреннего рынка Кристи Тальвинг, в магазинах достаточно товара и причин для покупательской паники нет: «Я активно общаюсь с предпринимателями, и хотя у них сейчас сложные времена, товара на складах хватает, и его доставка не остановлена».

В магазины разослали вспомогательные материалы для сохранения здоровья посетителей магазинов и ограничения распространения вируса. Прежде всего, материалы предназначены для просвещения клиентов через внутреннее радио, плакаты, наклейки. Информационный материал можно распространять как по э-каналам, так и в самих магазинах.

«Для того чтобы остановить распространение вируса советуем клиентам ходить в магазины целенаправленно. В создании чрезвычайно большого запаса товаров первой необходимости и продуктов питания на несколько недель нет необходимости. У торговцев теперь есть различные наставления от государства для обеспечения безопасности работников и клиентов, в будущем ждем и поддерживающих мер», - сказала исполнительный директор Союза торговцев Эстонии Неле Пейл.