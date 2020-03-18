Государство и торговцы разработали инструкцию по посещению магазинов

Министерство экономики и коммуникаций и Союз торговцев Эстонии разослали всем предприятиям розничной торговли инструкции и вспомогательные материалы для дополнительного информирования клиентов, чтобы ограничить распространение вируса и сохранить здоровье людей.
По словам вице-канцлера Министерства экономики по вопросам внутреннего рынка Кристи Тальвинг, в магазинах достаточно товара и причин для покупательской паники нет: «Я активно общаюсь с предпринимателями, и хотя у них сейчас сложные времена, товара на складах хватает, и его доставка не остановлена».
В магазины разослали вспомогательные материалы для сохранения здоровья посетителей магазинов и ограничения распространения вируса. Прежде всего, материалы предназначены для просвещения клиентов через внутреннее радио, плакаты, наклейки. Информационный материал можно распространять как по э-каналам, так и в самих магазинах.
«Для того чтобы остановить распространение вируса советуем клиентам ходить в магазины целенаправленно. В создании чрезвычайно большого запаса товаров первой необходимости и продуктов питания на несколько недель нет необходимости. У торговцев теперь есть различные наставления от государства для обеспечения безопасности работников и клиентов, в будущем ждем и поддерживающих мер», - сказала исполнительный директор Союза торговцев Эстонии Неле Пейл.
Простые правила посещения магазина, которые защитят вас и других:
- не ходите в магазин больным;
- не беспокойтесь, товара хватит всем;
- дезинфицируйте или мойте руки до и после посещения магазина;
- заранее продумайте свои покупки, чтобы посещение магазина было быстрым;
- сохраняйте дистанцию с другими посетителями и работниками магазина минимум в один метр;
- ходите в магазин один, не берите с собой детей.