Коронавирус повлияет на график движения поездов

Государственная железнодорожная компания Elron, осуществляющая пассажирские перевозки по Эстонии, В связи с распространением коронавируса и объявлением чрезвычайной ситуации в стране начала отменять рейсы.
Как сообщили в пресс-службе предприятия, с 19 марта будет отменен ряд рейсов из Таллинна в Кейла и Пяэскюла, а время отправления утреннего поезда на линии Клоогаранд-Таллинн изменится.
"Из-за текущей чрезвычайной ситуации люди перемещаются на поездах значительно меньше, поэтому мы вносим некоторые коррективы в расписание", - сообщили в пресс-службе Elron.
Более подробную информацию об изменениях в расписании можно узнать на сайте elron.ee.