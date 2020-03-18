Коронавирус повлияет на график движения поездов

Как сообщили в пресс-службе предприятия, с 19 марта будет отменен ряд рейсов из Таллинна в Кейла и Пяэскюла, а время отправления утреннего поезда на линии Клоогаранд-Таллинн изменится.

"Из-за текущей чрезвычайной ситуации люди перемещаются на поездах значительно меньше, поэтому мы вносим некоторые коррективы в расписание", - сообщили в пресс-службе Elron.