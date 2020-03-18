Ср, 18.03.2020
У нас очень ответственные и осторожные люди, мы надеемся, что таких драконовских методов не потребуется. Урмас Рейнсалу

Коронавирус повлияет на график движения поездов

Поезд Elron. Иллюстративное фото.

ФОТО: Elmo Riig

Государственная железнодорожная компания Elron, осуществляющая пассажирские перевозки по Эстонии, В связи с распространением коронавируса и объявлением чрезвычайной ситуации в стране начала отменять рейсы.

Как сообщили в  пресс-службе предприятия, с 19 марта будет отменен ряд рейсов из Таллинна в Кейла и Пяэскюла, а время отправления утреннего поезда на линии Клоогаранд-Таллинн изменится.

"Из-за текущей чрезвычайной ситуации люди перемещаются на поездах значительно меньше, поэтому мы вносим некоторые коррективы в расписание", - сообщили в пресс-службе Elron.

Более подробную информацию об изменениях в расписании можно узнать на сайте elron.ee.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ