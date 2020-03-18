В Вырумаа два человека утонули в прудах

17 марта в 11:55 в деревне Напи, волость Сетомаа, обнаружили утонувшего в пруду 86-летнего мужчину. Видимо, он поскользнулся на мостике и упал в воду.

В 12:58 в пруду деревни Хиндса обнаружили тело утонувшего 63-летнего мужчины. По первоначальным данным, речь идет о несчастном случае - он поскользнулся на берегу, упал в воду и утонул.

Спасатели отмечают, что пожилые люди и люди, у которых имеются сложности с движением, должны проявлять крайнюю осторожность у водоемов и держаться подальше от крутых берегов и скользких участков. Домашние пруды нужно по возможности сделать максимально безопасными и установить вокруг них ограждения.