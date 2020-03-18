В Вырумаа два человека утонули в пруду

17 марта в 11:55 в деревне Напи, волость Сетомаа, обнаружили утонувшего в пруду 86-летнего мужчину. Видимо, он соскользнул с мостика и упал в воду.

В 12:58 в пруду деревни Хиндса обнаружили утонувшего 63-летнего мужчину. По первоначальным данным, речь идет о несчастном случае - он соскользнул с берега в воду и утонул.