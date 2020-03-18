Ср, 18.03.2020
У нас очень ответственные и осторожные люди, мы надеемся, что таких драконовских методов не потребуется. Урмас Рейнсалу

В Вырумаа два человека утонули в пруду

Свеча. Иллюстративное фото.

ФОТО: Elmo Riig/SAKALA

Во Вырумаа во вторник были найдены двое пожилых мужчин, которые упали в воду и утонули в водоемах, пишет Lõuna-Eesti Postimees.

17 марта в 11:55 в деревне Напи, волость Сетомаа, обнаружили утонувшего в пруду 86-летнего мужчину. Видимо, он соскользнул с мостика и упал в воду.

В 12:58 в пруду деревни Хиндса обнаружили утонувшего 63-летнего мужчину. По первоначальным данным, речь идет о несчастном случае - он соскользнул с берега в воду и утонул.

Спасатели отмечают, что пожилые люди и люди, у которых сложности с движением, должны проявлять крайнюю осторожность возле водоемов и держаться подальше от крутых берегов и скользких участков. Домашние пруды нужно по возможности сделать безопаснее и установить ограждения.

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