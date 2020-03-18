Фото: таллиннские гостиницы погрузились в темноту

Таллиннские крупные гостиницы, расположенные в центре города, в последние дни совершенно опустели, свет не горит практически ни в одном окне, пишет Postimees.
Практически все столичные гостиницы на этой неделе временно закрылись и из-за страха распространения коронавируса клиентов не обслуживают.
Tallink со среды закрыл три гостиницы. Со вторника больше нельзя попасть расположенную на площади Вабадузе гостиницу Hotel Palace. Когда гостиницы откроются снова пока неизвестно.
Руководство расположенной в Пирита гостиницы Pirita Marina Hotel & Spa обратилось к премьер-министру Юри Ратасу с предложением, если больные коронавирусом больше не будут помещаться в больницы, эта гостиница могла бы начать работать как медицинское учреждение.