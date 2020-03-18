Фото: таллиннские гостиницы погрузились в темноту

Практически все столичные гостиницы на этой неделе временно закрылись и из-за страха распространения коронавируса клиентов не обслуживают.

Tallink со среды закрыл три гостиницы. Со вторника больше нельзя попасть расположенную на площади Вабадузе гостиницу Hotel Palace. Когда гостиницы откроются снова пока неизвестно.