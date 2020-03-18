Помпео обвинил Россию в убийстве турецких солдат в Сирии

Госсекретарь США Майк Помпео во вторник, 17 марта, обвинил Россию в убийстве десятков турецких военных в Сирии в ходе военной операции. Об этом он заявил на пресс-конференции в Госдепе, пишет DW.com.

"Мы поддерживаем Турцию, которая является нашим партнером по НАТО, и рассмотрим дополнительные меры для помощи Турции, чтобы положить конец насилию в Идлибе и на остальной территории Сирии", - добавил Помпео.

Договоренности о перемирии в Сирии

В ночь на 28 февраля в результате удара армии Сирии в Идлибе были убиты 33 турецких военнослужащих. В ответ турецкая армия нанесла удары с земли и с воздуха по позициям сирийских правительственных сил. Анкара обвинила Дамаск и возложила ответственность на Москву за то, что та не смогла остановить наступление сирийской армии в Идлибе.

В начале марта на встрече в Москве президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдогана договорились об установлении нового перемирия в сирийской провинции Идлиб. Турция оставила за собой право отвечать на нападения сирийской армии.

Бои в Идлибе