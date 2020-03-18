Коронавирус. ФОТО: Tairo Lutter

Власти Сербии вводят со среды жесткие ограничения на передвижение людей внутри страны из-за вспышки коронавируса. В частности, выход на улицу запрещен лицам старше 65 лет, также для всех граждан вводится ночной комендантский час, заявил президент страны Александр Вучич.

Ранее в стране было введено чрезвычайное положение. Правительство выразило возмущение недисциплинированностью граждан после этого объявления и анонсировало ужесточение мер и штрафов за нарушение режима.

"В связи с тем, что мы не смогли обеспечить полную дисциплину, чтобы обезопасить население, мы приняли очень непопулярные решения, но они должны спасти человеческие жизни… С 10 часов завтрашнего дня запрещен выход на улицу лицам старше 65 лет", - заявил Вучич на экстренной пресс-конференции. В городах и селах с населением менее 5000 человек эта возрастная граница составляет 70 лет.

Также вводится запрет на перемещение лиц всех возрастов по улицам с 8 вечера до 5 утра.

Контролировать соблюдение этих мер будет сербская армия.

Общее количество подтвержденных случаев заболевания в стране составляет 72. Правительство также ввело правила, согласно которым расстояние между людьми на всех собраниях должно составлять не менее двух метров, а на площади в четыре квадратных метра может находиться не более одного человека.

Сербские власти приняли решение об изоляции 8 тысяч человек, которые были в контакте с инфицированными людьми. Семеро не исполнили это предписание и будут преследоваться в судебном порядке.

Школы в Сербии перешли на дистанционное обучение. Ожидается, что будут перенесены сроки государственных экзаменов. Студенческие общежития в Белграде закрываются с целью предотвращения распространения коронавируса.

Банк Сербии ввел 90-дневную отсрочку на погашение кредитов. В течение этого срока банки не будут взимать проценты за просроченную задолженность и не будет инициировать принудительное взыскание долгов.

Что происходит в других странах бывшей Югославии

Босния и Герцеговина запретила въезд иностранцам, прибывающим из стран, наиболее сильно пострадавших от вируса. Правительство Боснии и Герцеговины объявило чрезвычайное положение.

В Северной Македонии общее число инфицированных в настоящее время составляет 18 человек. Правительство приняло решение закрыть пограничные переходы, а также аэропорт Скопье, исключение сделано только для грузовых транспортных средств, дипработников и других лиц, въезжающих по служебной или деловой необходимости.

Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Словении - 253. На сегодняшний день все рейсы из аэропорта Любляны приостановлены. Хорватия и Австрия закрыли свои границы со Словенией.

Число инфицированных в Косове достигло 16, из них один случай выявлен сегодня: это женщина из Косова, которая прибыла из Лондона в понедельник.

Число выявленных случаев заражения в Хорватии составляет 56. Сообщается, что четыре человека выздоровели.

Черногория до недавнего времени оставалась последней страной Европы, где не было выявлено ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией, но 17 марта власти сообщили о первых двух инфицированных.