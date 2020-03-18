Магазины нескольких стран вводят особые меры из-за покупательской паники

Продуктовые магазины Великобритании сообщили сегодня, что вводят новые меры, чтобы помочь пожилым людям и людям с ограниченными возможностями сделать нужные покупки. Необходимость в новых правилах возникла из-за покупательской паники, которая приводит к дракам в магазинах и пустым полкам.

Британская сеть супермаркетов Sainsbury's взяла пример с исландских магазинов, которые обеспечили пожилым людям и людям с ограниченными возможностями возможность несколько часов эксклюзивно посещать магазины.

Британские Sainsbury's обещают первый час после открытия пускать в магазины только пожилых и других людей из группы риска. Также при заказе через интернет предпочтение отдается людям от 70 лет.

Аналогичные меры приняли и в австралийских магазинах, где пожилым людям разрешается посещать магазин без массового наплыва людей рано утром. Не соответствующим по возрасту покупателям запрещают заходить охранники.

Цель — обеспечить, чтобы пожилые люди без покупательской паники могли спокойно купить туалетную бумагу и продукты. Также таким образом хотят оградить людей в солидном возрасте от участия в перебранках, которые иногда прямо в магазинах перерастают в насилие.

В начале этой недели в Австралии мужчину обвинили в том, что он в продуктовом магазине напал на других людей.

На опубликованных в соцсетях кадрах можно увидеть, как минимум шестеро мужчин в полдень в воскресенье в магазине Sydney начали драться и как работник магазина пытается их утихомирить.

«Он ударил моего отца», - сказал один из попавших на видео мужчин, которого попросили прекратить драку.

По данным местной полиции, одному 39-летнему человеку было предъявлено обвинение в нападении на 54-летнего посетителя магазина. Обвиняемый должен будет предстать перед судом 1 апреля.

Инцидент произошел в тот момент, когда многие в Австралии из-за вспышки коронавируса стали делать запасы продуктов.

#WATCH: Police were called in this afternoon after a clash between customers at Woolworths Bass Hill Plaza got out of hand. Woolworths has just released a statement saying they “will not tolerate violence of any kind from customers”. #9News pic.twitter.com/yVzKlRVhPJ — Nine News Australia (@9NewsAUS) March 15, 2020

Также несколько магазинов в США сообщили, что вводят подобные часы покупок для пожилых людей.